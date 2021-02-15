Офис генпрокурора сообщил о подозрение так называемому экс-замминистра информации оккупационных властей Донбасса. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также создание террористической организации.

По данным следствия, подозреваемый присоединился к оккупантам в 2014 году.

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Что известно о подозреваемом

►Главарь боевиков совершал насилие в отношении пленных украинских военных.

►В июня 2015 года его назначили на должность так называемого "заместителя министра информации" пророссийской власти. Подозреваемый отвечал за формирование информационной политики и пропаганды террористов.

►Боевик участвовал в публичных мероприятиях, в которых призывал к участию в незаконных выборах на временно оккупированной части Донбасса и к присоединению так называемых "ДНР" и "ЛНР" к России.

Следственному судье подали ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование по делу.

Обратите внимание! Недавно прокуратура заочно сообщила о подозрении бывшему сотруднику Службы безопасности Украины. Он занимал должность "следователя" в так называемом "министерстве государственной безопасности ДНР". Мужчина преследовал военных ВСУ и местных жителей.