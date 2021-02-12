Нанесли ущерб около миллиона гривен, – прокуратура про причину обысков в "Харьковоблэнерго"
В "Харьковоблэнерго" 11 февраля пришли с обысками правоохранители. Причиной такого "визита" стала масштабная схема по присвоению бюджетных денег.
Источник:Прокуратура Харькова
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту присвоения имущества в сговоре.
К теме В Харькове полиция пришла в здание облэнерго: все, что известно – видео
Причина обысков в облэнерго Харькова
По данным предварительного расследования, должностные лица частных предприятий, действующих на территории Дергачевского района Харьковской области, сговорились с должностными лицами АО "Харьковоблэнерго". Вместе они разработали преступную схему по хищению денег.
Вмешиваясь в работу приборов учета электрической энергии, должностные лица "Харьковоблэнерго" настраивали их так, что учет потребляемой электрической энергии считал лишь 30% от фактического объема потребления,
– рассказали в прокуратуре.
В результате неправомерного вмешательства в работу указанных приборов в течение декабря 2020 – января 2021 годов, государству нанесли ущерб от 500 тысяч до 1 миллиона гривен.
В Харьковской прокуратуре отметили, что обыски прошли не только в здании облэнерго, но и по месту расположения других предприятий.
Что изъяли полицейские:
- деньги;
- черновые записи;
- документы;
- поврежденные приборы учета электрической энергии.
В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.
Поделиться новостью