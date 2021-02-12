В "Харьковоблэнерго" 11 февраля пришли с обысками правоохранители. Причиной такого "визита" стала масштабная схема по присвоению бюджетных денег.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту присвоения имущества в сговоре.

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Причина обысков в облэнерго Харькова

По данным предварительного расследования, должностные лица частных предприятий, действующих на территории Дергачевского района Харьковской области, сговорились с должностными лицами АО "Харьковоблэнерго". Вместе они разработали преступную схему по хищению денег.

Вмешиваясь в работу приборов учета электрической энергии, должностные лица "Харьковоблэнерго" настраивали их так, что учет потребляемой электрической энергии считал лишь 30% от фактического объема потребления,

– рассказали в прокуратуре.

В результате неправомерного вмешательства в работу указанных приборов в течение декабря 2020 – января 2021 годов, государству нанесли ущерб от 500 тысяч до 1 миллиона гривен.

В Харьковской прокуратуре отметили, что обыски прошли не только в здании облэнерго, но и по месту расположения других предприятий.

Что изъяли полицейские:

деньги;

черновые записи;

документы;

поврежденные приборы учета электрической энергии.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают причастных к преступлению лиц.

Обратите внимание! Местные телеграм-каналы сообщали, что в здание облэнерго ворвались вооруженные люди. Они якобы выбили дверь, а работники в то время прятались в своих кабинетах. В пресс-службе предприятия подтвердили, что у них проводят следственные действия. Однако заверили, что облэнерго работает в штатном режиме.