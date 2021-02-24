Прокуратура начала уголовное расследование из-за гибели мирного жителя на Донбассе. В частности, правоохранители зафиксировали, что оккупанты осуществили дистанционное минирование одного из поселков.

По данным следствия, вооруженные формирования России 23 февраля 2021 года заминировали противопехотными осколочными минами населенный пункт Хутор Свободный, что в Северодонецком районе. Из-за этого один из местных жителей зацепился за один из датчиков мин и подорвался в собственном дворе.

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Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли части боеприпаса. Их направят для проведения необходимых экспертиз и приобщат к материалам уголовного производства.

Справка. Использование ПОМ-2 запрещено международными договорами, в частности Оттавской конвенцией 1997 года, которую ратифицировала Украина.

Досудебное расследование по делу будут проводить следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Что этому предшествовало

Пророссийские боевики на Донбассе 23 февраля 2021 года открыли огонь по Хутору Вольному на Луганщине. Также оккупанты осуществили дистанционное минирование поселка.

На одном из дворов взорвалась мина, в результате чего местный житель получил тяжелые множественные ранения.

Первую медицинскую помощь мужчине оказали военные медики. К сожалению, спасти его не смогли.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / инфографика 24 канала