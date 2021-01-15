Прокуратура Крыма разоблачила украинцев, работавших на оккупантов: детали
Прокуратура Крыма сообщила о подозрении 2 украинцам, которые принадлежали к так называемой "самообороне Севастополя". Их объявили в розыск.
Следствие установило, что в течение февраля – марта 2014 года они "работали" на незаконно созданных блокпостах на въезде Севастополя и Ялты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
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Заметим, что "службу" они несли вооруженными. Мужчинам сообщили о подозрении в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности.
По данным расследования, украинцы проверяли документы у других граждан и осуществляли обыск их авто. Кроме этого, они принимали участие в задержании проукраинского населения Крыма.
Дело "Украина против России"
Заметим, что Европейский суд по правам человека частично принял к рассмотрению иск Украины против России о нарушении прав человека на оккупированном полуострове.
В МИД Украины это решение назвали победой для нашего государства. А вот в России обращают внимание на то, что иск принят к рассмотрению частично.
Какие преступления россиян в Крыму рассмотрят судьи ЕСПЧ:
- преследование этнических меньшинств, в частности украинцев и крымских татар;
- насильственные похищения людей;
- жестокое обращение с задержанными;
- принудительное отчуждение имущества у граждан и частных предпринимателей;
- преследование и запугивание религиозных лидеров;
- вытеснение украинского языка из школ и преследование украиноязычных детей;
- ограничение свободы передвижения между полуостровом и материковой Украиной.
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