Прокуратура Крыма сообщила о подозрении 2 украинцам, которые принадлежали к так называемой "самообороне Севастополя". Их объявили в розыск.

Следствие установило, что в течение февраля – марта 2014 года они "работали" на незаконно созданных блокпостах на въезде Севастополя и Ялты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым и города Севастополя.

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Заметим, что "службу" они несли вооруженными. Мужчинам сообщили о подозрении в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности.

По данным расследования, украинцы проверяли документы у других граждан и осуществляли обыск их авто. Кроме этого, они принимали участие в задержании проукраинского населения Крыма.

Справка. В 2019 году прокурор Крыма и Севастополя Игорь Поночовный заявил, что удалось идентифицировать более 1 000 участников "самообороны Крыма". Они способствовали оккупации полуострова Россией.

Дело "Украина против России"

Заметим, что Европейский суд по правам человека частично принял к рассмотрению иск Украины против России о нарушении прав человека на оккупированном полуострове.

В МИД Украины это решение назвали победой для нашего государства. А вот в России обращают внимание на то, что иск принят к рассмотрению частично.

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