Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело из-за старинной украинской иконы, которую член президиума Милорад Додик подарил главе российского МИД России Сергею Лаврову. Правоохранители расследуют, как золотая икона попала в страну.

Что расследует боснийская прокуратура

Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины направило письмо в Государственное агентство расследований и защиты с просьбой расследовать все обвинения на основе ноты от посольства Украины. Об этом сообщает издание Dnevni avaz.

Кстати Политический жест, – Епифаний о передаче главе МИД России старинной иконы

Прокуратура страны получила информацию от главы Министерства иностранных дел Бисеры Турковичи.

Там указано, что министерство получило ноту от посольства Украины.

Прокуратура открыла дело, сейчас проводят проверку.

Что известно о скандале с иконой