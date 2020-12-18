Скандал с украинской иконой: прокуратура Боснии возбудила дело
Прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила уголовное дело из-за старинной украинской иконы, которую член президиума Милорад Додик подарил главе российского МИД России Сергею Лаврову. Правоохранители расследуют, как золотая икона попала в страну.
Что расследует боснийская прокуратура
Министерство иностранных дел Боснии и Герцеговины направило письмо в Государственное агентство расследований и защиты с просьбой расследовать все обвинения на основе ноты от посольства Украины. Об этом сообщает издание Dnevni avaz.
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- Прокуратура страны получила информацию от главы Министерства иностранных дел Бисеры Турковичи.
- Там указано, что министерство получило ноту от посольства Украины.
- Прокуратура открыла дело, сейчас проводят проверку.
Что известно о скандале с иконой
- Дипломатический скандал разгорелся после того, как сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик 14 декабря подарил 300-летнюю икону министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
- По сообщениям боснийских СМИ, Додик подарил Лаврову икону с печатью, которая свидетельствует о том, что она принадлежит Украине.
- 16 декабря посольство Украины в БиГ направило ноту правительству Боснии с вопросами о том, как украинская икона попала в эту страну.
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