Арештовані Україною російські літаки, який здійснювали перельоти між Росією та окупованим Кримом, просять оголосити в міжнародний розшук представники прокуратури Автономної Республіки Крим.

Источник: пресс-служба прокуратуры АР Крым

Соответствующие документы с просьбой внести 109 самолетов-нарушителей в базу получили представители Украинского бюро Интерпола.

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Как утверждают прокуроры, для арестов транспортных средств на территориях других государств также отправили запросы о международной правовой помощи.

500 самолетов-нарушителей

В целом же с начала оккупации Крыма Россией правоохранители установили 500 самолетов, которыми обладают российские авиакомпании. На 190 из них наложены аресты на территории Украины.

Эти самолеты совершают регулярные авиаперевозки в оккупированный полуострова, чем нарушают как законодательство нашего государства, так и международные правила полетов.

Воздушное пространство над захваченным оккупантами Крымом были закрыты с марта 2014 года, поскольку Украина физически потеряла возможность контролировать безопасность полетов. Также по решению Верховной Рады был официально прекращено функционирование всех аэропортов на полуострове.