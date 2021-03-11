Уголовное производство в отношении стоматолога из Ровно направили в суд
Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении стоматолога из Ровно. Женщину обвиняют в побоях и нанесении телесных повреждений детям.
Источник:МВС Украины
Полицейские при процессуальном руководстве Ровненской местной прокуратуры 10 марта направили уголовное производство в суд.
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Дело в отношении стоматолога – в суде
Дознаватели Ровненского управления полиции завершили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении 29-летнего врача, обвиняемого в побоях, издевательстве и нанесенном умышленном легком телесном повреждении малолетним,
– говорится в сообщении.
В полиции подчеркнули, что ни фигурантка дела, ни ее защитник в течение досудебного расследования никаких показаний не давали.
Напомним, ранее стало известно, врач, которая избивала своих маленьких клиентов, не имела разрешения на практику по специальности "детская стоматология".
Скандал со стоматологом в Ровно: основное
- 9 февраля на 29-летнюю врача-стоматолога Инну Кравчук из Ровно пожаловались родители 2 детей. У них были синяки и царапины.
- В сети обнародовали видео, на которых заметно, как врач шарпает девочку и бьет о кушетку головой мальчика. Несмотря на видеозаписи, стоматолог все отрицает.
- Родители узнали своих детей на видео, после в полицию поступило еще 3 заявления.
- Правоохранители открыли уголовное дело, а женщине сообщили о подозрении. Впоследствии врачи избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
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