Правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении стоматолога из Ровно. Женщину обвиняют в побоях и нанесении телесных повреждений детям.

Полицейские при процессуальном руководстве Ровненской местной прокуратуры 10 марта направили уголовное производство в суд.

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Дело в отношении стоматолога – в суде

Дознаватели Ровненского управления полиции завершили досудебное расследование и направили в суд материалы уголовного производства в отношении 29-летнего врача, обвиняемого в побоях, издевательстве и нанесенном умышленном легком телесном повреждении малолетним,

– говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что ни фигурантка дела, ни ее защитник в течение досудебного расследования никаких показаний не давали.

Напомним, ранее стало известно, врач, которая избивала своих маленьких клиентов, не имела разрешения на практику по специальности "детская стоматология".

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