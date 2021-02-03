Печерский суд 22 января якобы открыл уголовные производства против пятого президента Петра Порошенко и главы США Джо Байдена. Однако дело якобы сразу закрыли.

Источник: 24 канал

Печерский суд Киева хотел "откреститься" от ситуации. Об этом на брифинге заявили адвокаты Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань.

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Что говорит защита Порошенко

Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января. То есть когда Байден уже начал исполнять обязанности президента США. По нашим данным, эти производства, недавно поспешно открытые, уже закрыты,

– сказал Новиков.

Он добавил, что 1 февраля апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно подтвердила решение о прекращении производства по заявлению Деркача, которое расследовало НАБУ.

"Когда суд рассматривал жалобу Деркача на закрытие производства, здесь прямо написано, что дело пустое, что никаких признаков уголовного преступления там нет. Но несколько месяцев велось так называемое расследование, в результате которого было принято единственно возможный вариант – закрыть это уголовное производство", – добавил Головань.

"Пленки" Деркача: главное

В мае 2020 года Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, которые якобы свидетельствуют о влиянии тогда еще экс-вице-президента США Байдена на Порошенко.

Деркач заявлял, что "пленки" ему предоставили журналисты-расследователи.

Записи якобы касается выделения США 1 миллиарда гривен в обмен на освобождение генпрокурора Виктора Шокина.

При нем прокуратура расследовала дело компании Burisma, в которой работал сын Байдена.

Адвокаты Порошенко заявили, что Печерский суд открыл в этом деле 2 уголовных производства. Зато в суде уверяют, что не открывали дела.

Обратите внимание! Из-за так называемых пленок 11 января США ввели против Деркача санкции. Его обвинили во вмешательстве в выборы американского президента.