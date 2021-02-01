Во время последней сессии Верховной Рады количество одобренных законов уменьшилось почти вдвое, а количество голосований – втрое. Кроме этого, провели на треть меньше заседаний парламента.

Источник: Комитет избирателей Украины Так, отметили, что в течение сентября 2020 года – января 2021 производительность парламента упала. Читайте также Зарплаты в госкомпаниях рассекретят: Рада сделала первый шаг Каковы результаты 4 сессии Рады Нардепы 28 дней работали в сессионном формате. То есть на треть меньше, чем на предыдущей 3 сессии (февраль – июль 2020 года). Тогда рабочих дней было 39, а на 2 сессии – 36.

В течение 4 сессии приняли 110 законов. На 3 – одобрили 181 закон, на 2 сессии – 215.

Уменьшилось и количество зарегистрированных законопроектов. Во время 4 сессии зарегистрировали 934 проекта, во время 3 – 1 416 проектов, 2 – 1 003.

Втрое снизилось общее количество проведенных голосований. На 4 сессии провели 1 073 голосования, на 3 – 2 981, на 2 – 1 814. Почему производительность упала Глава КИУ Алексей Кошель выделил 2 причины падения показателей работы парламента: По его словам, парламент будто выпал из структуры власти. Поэтому в ручном режиме принимали решение о назначении исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, а также решения по борьбе с коронавирусом.

На работу парламента негативно повлияла ситуация с коронавирусом среди нардепов. Однако Кошель утверждает, что вместо того, чтобы догнать утраченный темп, народные депутаты фактически продлили себе рождественские отпуска, поработав в январе лишь 4 сессионных дня. Кстати Самое быстрое существо не гепард, а депутаты, которые перекрашиваются, – Зеленский