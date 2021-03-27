В Украине 27 марта вступил в силу закон, который снимает ответственность с производителей COVID-вакцин за любые последствия прививок. Принятие этого закона было одним из требований для получения Украиной вакцин ведущих производителей по программе COVAX.

Накануне текст закона опубликовали в официальном украинском издании "Голос Украины". Поэтому уже 27 марта закон вступил в силу.

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Что предусматривает закон

Этот документ освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медицинского применения.

Кроме того, если прививка происходила в соответствии с утвержденной инструкцией, медицинские работники также освобождаются от ответственности за возможные последствия вакцинации.

Закон будет действовать в течение следующих четырех лет.

На ком теперь лежит ответственность

В случае наступления негативных последствий прививки ответственным за это будет государство. В таких случаях оно должно выплатить компенсацию в порядке, установленном правительством. Сейчас Кабмин только работает над законопроектом, который бы урегулировал выплату компенсаций.

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Почему это важно

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что принятие документа позволит Украине получить вакцины по механизму COVAX. В рамках сотрудничества с COVAX Минздрав Украины ожидает бесплатно получить 16 миллионов доз вакцины против COVID-19. Этого хватит, чтобы прививать двумя дозами 8 миллионов украинцев.