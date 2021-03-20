Вечером 19 марта в полицию Чернигова поступило сообщение о заминировании школы №13. Впоследствии в затее призналась школьница из Борисполя. Девочка поступила так, потому что проиграла подружке Пари.

Вызов о якобы минировании школы №13 В Чернигове поступил в полицию 19 марта, примерно в 23:00.

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Что обнаружили эксперты

Сразу после получения вызова на место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, специалисты полицейского взрывотехнического подразделения, кинолог со служебной собакой.

На месте специалисты тщательно обследовали сооружение. Также полицейские осмотрели территорию, прилегающую к заведению. Однако никаких взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили.

Кто был причастен к фейковому минированию

Криминальная полиция установила, что ложное сообщение о минировании школы поступило от школьницы из Борисполя.

Девочка в содеянном призналась. Свой поступок она объяснила тем, что накануне поспорила с подругой. По условиям пари, кто проигрывает – звонит в полицию с фейковым сообщением.

Что грозит ребенку

Сейчас продолжается досудебное расследование производства по статье о заведомо ложном сообщении о подготовке взрыва.

Санкция статьи предусматривает штраф, арест сроком до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет. Поскольку правонарушение совершила малолетняя, отвечать за ее действия перед законом должны родители.

Обратите внимание! Ранее в Одесской области 3 подростков Розквитовской сельской общины сообщили директору школы о ее заминировании. Правоохранители Одесской области проверили здание, однако взрывчатки не нашли.