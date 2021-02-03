Зеленский не объяснял свою позицию относительно санкций против каналов Медведчука, – СМИ
Заседание СНБО, на котором поддержали решение о введении санкций против телеканалов Виктора Медведчука, состоялось вечером 2 февраля. По информации СМИ, обсуждения не было, членам СНБО просто раздали документы на подпись.
Источник: "Украинская правда"
Как отметил информированный источник, члены Совета национальной безопасности и обороны Украины поддержали санкции против соратника и каналов Виктора Медведчука в письменной форме, президент не высказывал свою позицию.
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Как происходило заседание СНБО
По данным источников, как такого заседания СНБО не было и его давно не проводят: людям просто дают документы, просят ознакомиться и расписаться. Эта же ситуация сложилась и вечером 2 февраля. Тогда членам СНБО позвонили из Офиса Президента и пригласили их на Банковую, на четвертый этаж.
Каждому выдали папку с документами, чтобы члены СНБО расписались. По словам одного из членов Совбеза, "это был письменный опрос", обсуждения не было. Никто не объявлял и не акцентировал на том, что вводятся санкции против каналов Медведчука.
В то же время президент Владимир Зеленский своей позиции относительно этого членам СНБО не высказывал. Бланки собирал секретарь Совбеза Алексей Данилов.
Каналы Медведчука заблокировали: главное
- 2 февраля СНБО ввели персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака на 5 лет. Указ подписал президент Владимир Зеленский.
- Под санкциями также оказались телеканалы кума Путина Виктора Медведчука – NewsOne, ZIK и 112. Того же дня медведчуковские СМИ прекратили работу.
- По информации СМИ, санкции задели даже самолеты, которыми пользуются Козак и Медведчук.
- Руководство указанных медиа уже заявило, что будет оспаривать это решение во всех возможных инстанциях.
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