Санкции против Виктора Медведчука, вероятнее всего, не повлияют на переговорный процесс с Россией в Трехсторонней контактной группе. Дело в том, что прогресса на этой платформе уже давно нет.

Такое мнение высказал представитель Донецкой области в ТКГ Денис Казанский. Добавил, что эта проблема у ТКГ уже длится несколько лет – Россия не идет на контакт.

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"Прогресса в ТКГ, а именно в политической подгруппе, где я нахожусь, уже давно нет. Об этом я откровенно пишу, и не только я. Все это понимают и видят по результатам ТКГ", – заявил Казанский.

По его словам, с того времени, когда подписали Минские соглашения, Россия абсолютно не хочет ничего решать.

"Минские соглашения составлены таким образом, что выполнить их невозможно, ведь каждая сторона понимает их по-своему, они очень абстрактно прописаны", – сказал представитель Донбасса в ТКГ.

Русские и не хотят договариваться, им невыгодно этот конфликт заканчивать, ведь они имеют инструмент влияния на Украину,

– заметил Казанский.

Провокации россиян

В ТКГ россияне просто устраивают провокации, туда же подключают так называемых представителей оккупированных территорий.

"Те провоцируют какие-то стычки, ссоры. В таких неконструктивных перепалках и продолжаются заседания", – поделился Казанский.

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Как отметил Казанский, любые переговоры с Россией имеют смысл, к примеру, в нормандском формате – там, где приходят со стороны России люди, которые принимают решения.

"С ними можно о чем-то договориться, им можно задать прямые вопросы, на которые они могут что-то ответить. В ТКГ мы просто каждый раз фиксируем, что переговоры зашли в тупик", – подытожил он.