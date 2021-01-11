Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что прогресс на донбасском треке напоминает парадокс кота Шредингера. Он одновременно существует и отсутствует.

В Украине действительно есть самое длительное с начала российской агрессии перемирие, а количество жертв действительно минимизировано. Об этом Кулеба рассказал в интервью "Обозреватель".

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Есть ли прогресс

По его словам, страна тяжело шла к этому результату. Он отметил личную заслугу президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака, который вел переговоры по этому вопросу на уровне советников Нормандского формата. Безусловно, это достижение, демонстрирующее, что прогресс есть.

Прогресс на Донбассе напоминает парадокс кота Шредингера. Он одновременно существует и одновременно отсутствует,

– отметил Кулеба.

Он также отметил, что все, о чем было договорено на Парижском саммите, Украина выполнила.

Напомним! С июля 2020 года на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако российские наемники постоянно его нарушают.

Россия ничего не делает

Россия, как сказал министр, сделала все, чтобы ничего не выполнить со своей стороны: "Например, мы открыли КПВВ в "Счастье" и "Золотом", чтобы облегчить жизнь людей на прифронтовой территории, а российская сторона, со своей стороны, не сделала ничего, и просто заговаривает тему".

Кто такой кот Шредингера? Кот Шредингера – герой известного мысленного эксперимента Эрвина Шредингера, в котором животное в коробке должно находиться одновременно в двух состояниях — живое и мертвое. Определить точное состояние кота можно только после того, как открыть коробку. Таким образом состояние кота Шредингера в квантовом мире определяет именно факт нашего наблюдения.

"Мы определили очередные участки для взаимного разведения сил и средств, а они их не согласовывают. В этом плане ситуация движется по нисходящей", – он отметил.

Перелом после перемирия

По словам Кулебы, такой перелом наметился после установления перемирия, начиная ориентировочно с сентября. Мы стали фиксировать, что переговоры в Трехсторонней контактной группе идут все сложнее, все труднее разговаривать советникам в нормандском формате.

Отметим! В течение 10 января боевики на Донбассе 2 раза нарушили режим тишины. Украинские защитники сообщили о нарушениях представителей ОБСЕ. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.

Безуспешными были мои попытки и немецкого коллеги провести еще один раунд переговоров на уровне министров иностранных дел. Поэтому с одной стороны прогресс по Донбассу есть, а с другой – его нет.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала