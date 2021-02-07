Эфиры телеканалов ZIK, NewsOne и "112 Украина" в последние годы были наполнены манипуляциями и откровенными фейками. Однако уничтожение настоящей журналистики там началось с приобретением этих каналов Виктором Медведчуком в 2019 году.

Журналист Дмитрий Гнап в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал, что приход Медведчука на эти телеканалы был настоящим ударом по свободе слова в Украине. Тогда многих опытных журналистов выбросили с работы или поставили такие условия, из-за которых они сами были вынуждены уйти.

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ZIK

До кума Путина на телеканале ZIK выходила программа "Историческая правда", которую вел журналист и писатель Вахтанг Кипиани. А ведущей политических ток-шоу была журналистка Татьяна Даниленко.



Программа "Историческая правда" / Фото ZIK

В редакции новостей работало много известных журналистов, которые честно и профессионально выполняли свою работу, но всем им указали на дверь, сразу как только канал ZIK перешел под контроль кума Путина.

"Новому владельцу не нужны были опытные и принципиальные, настоящие журналисты. Значит, 2 года назад, сразу после приобретения ZIK правой рукой Медведчука Тарасом Козаком – более 300 медийщиков уволились или их уволили из этого телеканала", – вспомнил Дмитрий Гнап.

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По его словам, тогда никто из пророссийских политиков и скандальных экспертов, которые сегодня громко вопят о притеснениях свободы слова, и рта не раскрыли, когда менеджеры Медведчука массово увольняли журналистов ZIK.

"112 Украина"

Незадолго до прихода Виктора Медведчука на "112 Украина" там выходила телепрограмма "Донбасс.Реалии", которая готовилась совместно с "Радио Свобода". В этом проекте журналисты объективно рассказывали о новостях прифронтового и оккупированного Донбасса. Эта программа имела одни из лучших рейтингов на канале. Но ее выбросили из эфира сразу после покупки кумом Путина канала.



Программа "Донбас.Реалии" / Фото "112 Украина"

Так же закрыли программу "Военный дневник" о событиях в зоне боевых действий. Кроме этого, уволили большую часть работников службы новостей.

Блокировка телеканалов Медведчука: что известно

2 февраля в Украине выключили 3 телеканала, входящих в так называемую группу Виктора Медведчука, – "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о введении санкций против нардепа Тараса Козака, который и является номинальным владельцем этих СМИ.

Санкции вводятся на 5 лет. Уже в ночь со 2 на 3 февраля провайдеры начали выключать указанные каналы.



Санкции СНБО против Тараса Козака / инфографика 24 канала

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