В конце 1944 года Япония применила против США малоэффективное, но уникальное оружие. Это были аэростаты под кодовым названием "Фу-Го", которые на себе несли осколочно-фугасную бомбу весом в 15 килограммов.

В октябре 1944 года появились первые пилоты-камикадзе и морские смертники – живые торпеды "Кайтэн". Чтобы дезориентировать врага, на него надо нападать. По поручению военных, японские ученые работали над секретным оружием, с помощью которого удастся победить белых.

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Взрывчатка в воздухе

В декабре 1944 года неподалеку от города Калиспелл в штате Монтана местные жители увидели остатки воздушного шара. Довольно необычные механизмы крепились стропами к аэростату. Полиция передала их в ФБР, а те подсоединили военные спецслужбы и исследовательские центры.



Останки найденных шаров / Фото Pinimg

Экспертиза останков Калиспелловского шара выяснила, что аэростат нес взрывчатку. Остатки бумаги указывали, что он происходит из Японии. Химический анализ остатков песка из сумок балласта доказал: его можно встретить только на японских островах.

Сомнения не было – японцы прислали на воздушных шарах фугасные снаряды, чтобы насолить американцам. Сначала думали, что эти шары диверсанты запускают из японских субмарин, но на побережье обнаруживали все новые и новые шары.



Где находили останки "Фу-Го" / Фото i. ytimg

При этом, в разных уголках восточного побережья. От Аляски до Орегона, Южной Дакоты, Юты и Техаса. Запустить такое количество с подводной лодки было бы невозможно.

Интересно! С конца 1944 до начала 1945 года японцы запустили более 9 300 огненных шаров, 300 из них удалось нейтрализовать. Несмотря на надежды японских конструкторов, смертельные шары оказались совсем неэффективным оружием. Точность достигала лишь 3%.

Биологическое оружие японцев

После войны выяснилось, что изначально аэростаты-бомбардировщики предназначались для того, чтобы относить на территорию США капсулы с биологическим оружием. Японцы готовили запустить в штатах пандемию сибирской язвы и коровьей оспы.

Лишь указ императора Хирохито остановил этот дьявольский план, но сбрасывать бомбы на американцев японские правила войны не запрещали.



Остатки японского аэростата / Фото media.wnyc.org

Их назвали "Фу-Го" – 10-метровые сферические огненные шары, склеенные из бумаги. Баллоны наполняли водородом на острове Хонсю. Воздушные шары были относительно неэффективным оружием, но все же применялись в немногочисленных атаках в конце Второй мировой.

Интересно! Ученые императорской армии обнаружили, что на высоте более 9 метров зимой веют сильные потоки холодного воздуха. Этот реактивный поток мог пронести аэростат через Тихий океан, за 3 дня на расстояние более 8 тысяч километров.

Аэростаты могли нести во вражеские дома смертельные подарки: зажигательные и фугасные бомбы. Всего до 30 килограммов взрывчатки, чтобы сеять смерть в глубоком тылу американцев и вызывать лесные пожары.

Как изготавливали "Фу-Го" и почему рабочие их ели

Для использования "Фу-Го" приходилось склеивать несколько отрезков бумаги васи. Скрепляли их специальным клеем на основе патоки коньяка. Среди других свойств – ее можно было потреблять. И некоторые аэростаты проклеивались недостаточно, поскольку голодные рабочие воровали клей, который в условиях кризиса можно было добавлять в рацион.

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Шелка на аэростаты уже не хватало. Япония проигрывала войну. Выходили из ситуации по другому – "Фу-Го" склеивали из вощеной бумаги.

Запуском смертоносных воздушных шаров занимались 3 батальона, общей численностью почти 3 тысячи человек. В хорошую погоду они запускали до 200 нагруженных бомбами аэростатов в день.

Оптимальное время запуска менее 2 зимних месяцев, когда скорость реактивного воздушного потока максимальная. С другой стороны, зима не позволила добиться желаемого результата. Покрытые снегом американские леса плохо горели. Если бы не это – Америка бы захлебнулась в лесных пожарах.

Водород в шаре под действием солнечных лучей нагревался и расширялся. Чтобы аэростат не сбивался с курса и не упал, японские инженеры разработали систему управления, в которой высотомер, альтиметр был совмещен с механизмом сброса балласта:

когда воздушный шар опускался ниже 9,1 километра срабатывала система сброса балласта . Мешочки с песком отцеплялись парами, чтобы колесо, к которому они крепились не теряло баланса;

. Мешочки с песком отцеплялись парами, чтобы колесо, к которому они крепились не теряло баланса; когда воздушный шар поднимался выше 12 километров, высотомер активировал клапан для выпуска водорода и "Фу-Го" опускался в коридор своего полета по течению струи холодного ветра;

и "Фу-Го" опускался в коридор своего полета по течению струи холодного ветра; система управления могла контролировать шар в течение 3 дней полета. Последняя вспышка пороха запускала детонацию, искра шла по 20 метровому фитилю, которым была обмотана гондола воздушного шара. Ее длины хватало на полтора часа;

полета. Последняя вспышка пороха запускала детонацию, искра шла по 20 метровому фитилю, которым была обмотана гондола воздушного шара. Ее длины хватало на полтора часа; после этого – взрыв и шар самоуничтожался. План был таков, чтобы американцам оставлять как можно меньше остатков "Фу-Го".

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Единственный случай, когда шар сработал

В апреле 1945 года японцы свернули программу "Фу-Го". Парадоксально, но единственный случай, когда шар выполнил свою смертельную миссию, случился уже после. 5 мая 1945 года из-за излишней любознательности от взрыва фугаса погибли беременная мать и 5 детей.



Семья, которая погибла / Фото Сmalliance.org

Дальнейшая экспертиза места трагедии и остатков "Фу-Го" дают основания предположить, что фугас взорвался, потому что кто-то из детей споткнулся о него ногой.