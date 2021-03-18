Президентской партии "Слуга народа" время от времени вменяют "расколы". Несмотря на это, монобольшинство остается стабильным.

Из "слуг" вышел одиозный Александр Дубинский, за ним последовали единицы. Об этом сказала народный депутат из "Слуги народа" Роксолана Пидласа в эфире программы "6/9".

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На вопрос ведущей, остается ли достаточное количество голосов во фракции, нардеп ответила, что однозначно. Она подчеркнула, что есть еще 245 депутатов.

Были спекуляции, что вместе с Александром Дубинским выйдут из фракции какие-то его друзья, коллеги из комитета или из межфракционного объединения "Дубина – слуга народа". Но эти прогнозы не сбылись,

– подчеркнула Пидласа.

Пидласа: Мы – не "зеленые кнопочки"

Так, она подчеркнула, что монобольшинство – стабильное. Несмотря на это, иногда мнения у коллег могут не совпадать по определенным вопросам, например работы Верховной Рады.

"Монобольшинство есть, но мы не "зеленые кнопочки", каждый имеет какую-то свою мысль. Часть коллег считают, что Рада должна работать, другая часть говорит, что – нет", – пояснила нардеп.

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Среди причин депутаты называют пандемию, они боятся заболеть. Впрочем, внеочередные заседания все равно будут проходить.

"Я уверена, что мы изменим график работы Верховной Рады, мы все равно будем собираться на внеочередные заседания и голосовать за те или иные законопроекты. Потом вопрос – какой смысл менять график, если потом собираться на вне очереди", – подытожила она.

Что известно о межфракционном объединении Дубинского

Александр Дубинский сформировал свою группу в Верховной Раде "Дубина – слуга украинского народа".

Когда его только исключили из "Слуги народа", он угрожал, что уйдет не сам, а еще несколько десятков депутатов прихватит.

Однако никто не вышел вместе с ним. К тому же даже в межфракционное объединение почти никто не вступил.

4 марта в объединение вошли только 5 "слуг".

Обратите внимание! Новую политическую группу можно создать лишь в том случае, когда число ее членов превысит 20 нардепов. В то же время к межфракционному объединению Дубинского пока присоединилось только 6 депутатов.