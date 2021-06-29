Будут сильные грозы и жара: прогноз погоды в Одессе на 30 июня – 4 июля

Синоптики прогнозируют, что с 30 июня по 4 июля почти каждый день в Одессе будут дожди с грозами, а кое-где даже град. Вместе с этим, будет крайне жарко.

Местами температура составит 30 градусов. Начало дождей прогнозируют уже на 30 июня.

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Какая будет погода в будни

С 29 июня по 2 июля температура будет самой высокой. Днем она преимущественно будет колебаться между 28 и 30 градусами тепла.

Ниже всего опустится столбик термометра 29 и 30 июня – до 16 – 18 градусов. А в следующие два дня ночью температура будет примерно на 2 градуса выше.



Прогноз погоды от 30 июня до 4 июля / данные Укргидрометцентра

Когда будут грозы в Одессе

Дождь с грозами прогнозируют на 30 июня.

1 июля должно быть пасмурно, но без осадков.

После этого дожди с грозой будут каждый день от 2 до 4 июля.

В среду, 30 июня, ветер будет самым сильным — 5 – 10 метров в секунду.

В следующие до 4 июля скорость ветра будет достигать 3 – 8 метров в секунду.

Какую погоду ждать на выходные 3 и 4 июля

В эти дни прогноз синоптиков также не слишком утешительный. Помехой хорошему отдыху могут стать грозы, которые продолжатся.

Однако немного уменьшится температура. Она составит 25 градусов в день. Поэтому будет комфортнее тем, кто плохо переносит жару.

Но на прогулку следует брать водостойкую обувь и зонтики, поскольку именно в эти дни будет больше всего осадков. По данным Gismeteo, в субботу и воскресенье дождливо с 6 утра до ночи.



Погода в Одессе 3 июля / таблица Gismeteo