Февраль в Украине начался с значительного похолодания. Из-за снегопадов и метели в Карпатах существует опасность схода лавин.

Источник: Укргидрометцентр

На Ивано-Франковщине и Закарпатье установлен 3-й уровень опасности.

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В горах Львовской области синоптики прогнозируют умеренную снеголавинную опасность 2-го уровня.



Уровни опасности в Карпатах / Фото Укргидрометцентра

Погода в областях

По состоянию на утро 1 февраля во Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях местами наблюдается небольшой снег с дождем. В Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черновицкой областях – снег.

Служба автомобильных дорог обеспечила проезд на дорогах общего пользования. Заторов, по их информации, нет.

Прогноз погоды на 1 – 2 февраля

1 февраля во центральных областях – Одесской, Николаевской и Харьковской – ожидается значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, гололед.

В течение 2 февраля в большинстве регионов страны обойдется без существенных осадков. Однако на дорогах, кроме юга, – гололедица.

1 – 2 февраля температура воздуха ночью упадет до -4 ... -10 градусов. В северной части до -13 градусов, днем ​​– от 0 до -6 градусов. На юге и востоке температура ощутимо не изменится: ночью будет держаться нуля, днем ​​поднимется до +2 ... +8 градусов.



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