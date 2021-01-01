Рождество 2021 года в Украине будет необычным и по-весеннему теплым. Вместе с тем сразу после праздника ударят морозы, и они задержатся в нашей стране ненадолго.

Прогноз погоды на первую половину января 2021 года приводят Укринформ и ТСН со ссылкой на Укргидрометцентр. Интересно Какую погоду обещают в январе: свежий прогноз Прогноз на Рождество 2021 Сам период празднования 7 – 8 января будет довольно теплым, как на середину зимы.

Теплее всего уже привычно будет на юге. Здесь в течение дня температура не будет доходить до "минусов" – +1...+7 градусов.

На остальной территории Украины несколько холоднее – -3...+3 градуса. Немного ощущаться зима будет ночью – -6...0 градусов.

Вместе с этим в разных регионах стоит готовиться к мокрому снегу с дождем. Погода после Рождества В выходные 9 – 10 января зима начнет напоминать о себе. В Украину вторгнется холодный воздух, который задержится примерно на неделю до следующих выходных.

Похолодание будет резким и ощутимым, а ночью местами температура будет опускаться до -15 ...-10 градусов. Больше о погоде на различные праздники и не только – читайте по ссылке.