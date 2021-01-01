После Рождества в Украину идут морозы: прогноз на первую половину января
Рождество 2021 года в Украине будет необычным и по-весеннему теплым. Вместе с тем сразу после праздника ударят морозы, и они задержатся в нашей стране ненадолго.
Прогноз погоды на первую половину января 2021 года приводят Укринформ и ТСН со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз на Рождество 2021
- Сам период празднования 7 – 8 января будет довольно теплым, как на середину зимы.
- Теплее всего уже привычно будет на юге. Здесь в течение дня температура не будет доходить до "минусов" – +1...+7 градусов.
- На остальной территории Украины несколько холоднее – -3...+3 градуса. Немного ощущаться зима будет ночью – -6...0 градусов.
- Вместе с этим в разных регионах стоит готовиться к мокрому снегу с дождем.
Погода после Рождества
- В выходные 9 – 10 января зима начнет напоминать о себе. В Украину вторгнется холодный воздух, который задержится примерно на неделю до следующих выходных.
- Похолодание будет резким и ощутимым, а ночью местами температура будет опускаться до -15 ...-10 градусов.
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