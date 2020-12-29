Синоптики спрогнозировали погоду в первые дни января 2021 года. Как оказалось, в Украину придет похолодание и дожди. Какой будет погода на Новый год – читайте далее.

В то же время температура воздуха опустится незначительно. Данные обнародовал Украинский Гидрометцентр.

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► Первые дни 2021 года

На Западе 1 января будет падать мокрый снег, а всю страну накроют дожди, кроме таких регионов:

Восток;

Крым.

Температура будет такой же, как и в последние дни 2020 года – примерно 10 градусов тепла.

В то же время 2 и 3 января ситуация в стране значительно изменится. Уже не будет дождливо, погода будет сухой, однако будет также умеренная облачность.

2 января по стране будет 2 – 8 градусов тепла, а в Крыму будет достигать 11 градусов. Ночью будет холоднее – примерно 0 градусов.

Уже 3 января тепло будет покидать страну, температура снизится еще на несколько градусов. Ночью будут заморозки. Стоит отметить, что теплая погода сохранится только на Закарпатье и в Крыму.

► Последние дни 2020 года

Как отметили синоптики, последние дни 2020 года будут очень теплыми. Температура будет достигать 10 градусов тепла. На юге будет еще теплее.

В то же время на Востоке будет прохладно – примерно 0 градусов. Дождливо будет в таких регионах: