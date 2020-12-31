Большинство экспертов прогнозируют, что в 2021 г. весь мир, а также и Украина, постепенно будут выходить из состояния пандемии и глобального экономического кризиса.

Накануне Нового года принято делать прогнозы, в том числе политические. И это одна из любимых тем для журналистов в предновогодний период.

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Сразу оговорюсь, что прогноз – это не предсказание, это – определение степени вероятности определенных событий, которые могут произойти в будущем, и возможных тенденций развития (в данном случае, политического развития Украины). Методика политического прогноза всегда весьма субъективна (я в этом плане не являюсь исключением). Чаще всего при политических прогнозах используют метод экстраполяции на будущее уже проявившихся тенденций. Но любая тенденция конечна во времени, и может трансформироваться. Могут появляться и новые тенденции. В этом смысле декабрьские прогнозы на предстоящий год всегда несколько преждевременны.

Годовой политический цикл у нас начинается в феврале и логику года могут определять события, о которых мы даже и не догадываемся (как это, например, произошло с эпидемией COVID-19, случившейся в 2020 г.). Могут быть и совершенно неожиданные события, которые могут кардинально повлиять и на нашу жизнь, и на политическую ситуацию, как та же пандемия, например. Такие события принято называть "черными лебедями". И прогнозировать их невозможно.

Прогноз политического эксперта – это, скорее, его ожидания, основанные на совокупности объективных данных и субъективных оценок, сочетании анализа институциональных и поведенческих факторов (как личностных, касающихся интересов и возможных действий политических лидеров, и других влиятельных политических субъектов, так и на уровне массового поведения). Это оценка вероятности определенных политических тенденций, иногда и событий, возможных в ближайшем будущем.

Что готовит 2021 год для Украины?

Большинство экспертов прогнозируют, что в 2021 г. весь мир, а также и Украина, постепенно будут выходить из состояния пандемии и глобального экономического кризиса. Но, судя по многим признакам, процесс этот будет довольно медленным и противоречивым, с возможными рецидивами.

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Никто точно не может сказать, как быстро закончится пандемия COVID-19, соответственно и связанные с ней карантинные ограничения. Появление новых штаммов этого вируса вызывает новые приступы паники и новые ограничения. Но если обратиться к истории, то предыдущие разновидности коронавируса внезапно появлялись и внезапно исчезали.

С COVID-19 как-то все несколько иначе. Если вспомнить предыдущую самую большую пандемию вируса, то это была глобальная эпидемия "испанского гриппа" в 1918-1919 гг. Некоторые аналогии с "испанкой" напрашиваются, поэтому напомню, как развивалась та пандемия. Она началась в январе 1918 г., у нее были три больших волны: первая волна – апрель-июль 1918 г.; вторая волна – сентябрь 1918 г.- декабрь 2018 г.; третья волна – пик в феврале-марте 1919 г., в некоторых странах длилась до июня и даже августа 2019 г. Угасла пандемия "испанского гриппа" только к 1920 г., т.е. длилась она около двух лет. Может это просто совпадение, но календарь COVID-19 очень уж напоминает историю с "испанкой". И если эта аналогия подтвердится и далее, то нас может ожидать третья большая волна пандемии, а сама эпидемия может растянуться на весь 2021 г.

Вакцинация

Но мир меняется. Уже точно можно сказать, что в 2021 г. будет происходить массовая вакцинация от COVID-19 – сначала в развитых и богатых странах, затем в их соседях, и странах, значимых для богатой части мира, а потом и во всем остальном мире.

Мы, скорее всего, будем во второй очереди, хотя процесс вакцинации в нашей стране наверняка стартует в первые месяцы 2021 г., а массовая вакцинация будет во втором полугодии будущего года. В случае, если вакцинация окажется эффективным средством борьбы с эпидемией, то пандемию COVID-19 удастся преодолеть в течение 2021 г. Но это самый оптимистичный сценарий. Кто его знает, с вакцинацией могут возникнуть и побочные проблемы.

Можно с высокой вероятностью прогнозировать, что у нас в стране процесс вакцинации вызовет активную политическую борьбу. Во-первых, как и во многих странах мира, у нас возникнет противостояние сторонников и противников массовой вакцинации, и дискуссия о возможности принудительной вакцинации.

Во-вторых, будут противоречия и полемика по поводу масштабов платной и бесплатной вакцинации. Оппозиция будет критиковать власти за недостаточные масштабы бесплатной вакцинации (вне зависимости от бюджетных возможностей для этого, и реальных масштабов бесплатной вакцинации).

В-третьих, самые бурные страсти возникнут вокруг использования российской вакцины. Почти наверняка ее не будут использовать в официальной практике. Но, с высокой вероятностью, она появится в продаже (возможно, полуофициально). С еще большей вероятностью кампанию по ее распространению могут попытаться организовать пророссийские политические силы (в первую очередь ОПЗЖ), и близкие им организации. Естественно, это вызовет протесты и сопротивление, в том числе и в конфликтной форме.

Весьма велик риск появления новых "черных лебедей", в том числе из-за плохо предсказуемых и противоречивых массовых реакций на масштабный всплеск эпидемии и карантинные ограничения. Всплески протестной активности могут быть и в постковидный период, что, в частности, проявилось в целом ряде стран мира после первой волны эпидемии (это назвали постковидным политическим синдромом).

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Если уж говорить о "черных лебедях", то они также возможны вследствие климатических изменений, и/или масштабных стихийных бедствий.

И, как бы это не нравилось нашим "борцам с внешним управлением", необходимость преодоления эпидемии COVID-19 и последствий экономического кризиса только усилит взаимодействие Украины с различными международными партнерами.

Следующий год – промежуточный, согласно канонам украинского политического календаря. В 2021 г. не будет очередных общенациональных выборов, и это не предвыборный год. Поэтому, согласно политической логике, не предвидится бурных всплесков политической борьбы, качественных изменений в конфигурации политических сил. Но Украина – это страна спонтанной политической турбулентности. У нас возможно все и всегда. И постоянно обсуждается тема внеочередных выборов, о которых мы поговорим отдельно. Так что политические сюрпризы возможны и в 2021 г. Но какие именно, гадать бессмысленно. На то они и сюрпризы.

Источник: Facebook