В Днепре 4-летний ребенок проглотил магнитные шарики: чтобы достать, понадобился наркоз – фото
13 марта в эндоскопическое отделение областной детской больницы Днепра доставили малыша, который проглотил магнитные шарики. Чтобы их достать, врачам пришлось провести операцию.
Источник:Врач эндоскопист Сергей Щудро
Родители обратились к врачам, потому что подозревали, что ребенок проглотил шарики. Когда сделали рентген, это подтвердилось.
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Врач эндоскопист сообщил, что в теле ребенка обнаружили 3 магнитных шарика. Их диаметр был немного меньше, чем 5 миллиметров.
Рентген ребенка, который проглотил магнитные шарики / Фото из фейсбука детского эндоскопического центра в Днепре
Врачи достали все шарики с помощью наркоза.
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Изображение магнитных шариков в желудке ребенка / Фото из фейсбука детского эндоскопического центра в Днепре
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