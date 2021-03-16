13 марта в эндоскопическое отделение областной детской больницы Днепра доставили малыша, который проглотил магнитные шарики. Чтобы их достать, врачам пришлось провести операцию.

Родители обратились к врачам, потому что подозревали, что ребенок проглотил шарики. Когда сделали рентген, это подтвердилось.

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Врач эндоскопист сообщил, что в теле ребенка обнаружили 3 магнитных шарика. Их диаметр был немного меньше, чем 5 миллиметров.



Рентген ребенка, который проглотил магнитные шарики / Фото из фейсбука детского эндоскопического центра в Днепре

Врачи достали все шарики с помощью наркоза.

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Изображение магнитных шариков в желудке ребенка / Фото из фейсбука детского эндоскопического центра в Днепре

Обратите внимание! 1 февраля во Львове врачи ОХМАДЕТа прооперировали 6-летнего мальчика, который проглотил пулю пневматической винтовки. В итоге воспалился аппендикс. Врачи удаляли его через три маленьких отверстия в животе.