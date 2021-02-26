Первинна профспілкова організація працівників Приватбанку заблокувала конкурс на посаду голови правління цього держбанку. Вона подала відповідну заяву до суду.

Господарський суд Києва під головуванням Ігоря Курдельчука вирішив заборонити держбанку і Кабміну проводити конкурс на нового голову правління. Сталося це через те, що Первинна профспілка "Приватбанку" подала відповідний позов.

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Профспілка "Приватбанку": що відомо

Як раніше повідомляв НВ Бізнес, ця профспілка почала подавати позови до судів в Дніпрі і в Києві, намагаючись скомпрометувати голову правління "Приватбанку" Петра Крумханзла і нинішню наглядову раду банку.

За даними журналістів, зараз ця профспілка ініційовала близько 40 судових справ проти менеджменту ПриватБанку.

Дії цієї профспілки інформаційно підтримує наближений до Коломойського нардеп Олександр Дубінський.

Мета таких позовів проста: олігарх Коломойський намагається змінити керівництво "Приватбанку", щоб закрити ініційовані проти нього судові процеси.

Раніше ж, 18 лютого, Господарський суд Києва відмовився заборонити ПриватБанку і Кабміну проводити конкурс на посаду голови правління банку.

Керівництво "Приватбанку"

У січні 2021 року закінчився термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом.

Він очолював банк протягом останніх трьох років. Через це банк повинен провести конкурсний відбір нового голови правління.

Наразі обов'язки голови правління виконує Ганна Самаріна.

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