Конкурс на голову "Приватбанку" заблокували через суд: причетна "профспілка Коломойського"
Первинна профспілкова організація працівників Приватбанку заблокувала конкурс на посаду голови правління цього держбанку. Вона подала відповідну заяву до суду.
Источник:"НВ Бізнес"
Господарський суд Києва під головуванням Ігоря Курдельчука вирішив заборонити держбанку і Кабміну проводити конкурс на нового голову правління. Сталося це через те, що Первинна профспілка "Приватбанку" подала відповідний позов.
Тим часом Розтрата грошей "Приватбанку": Яценко вийшов під заставу у 52 мільйони гривень
Профспілка "Приватбанку": що відомо
- Як раніше повідомляв НВ Бізнес, ця профспілка почала подавати позови до судів в Дніпрі і в Києві, намагаючись скомпрометувати голову правління "Приватбанку" Петра Крумханзла і нинішню наглядову раду банку.
- За даними журналістів, зараз ця профспілка ініційовала близько 40 судових справ проти менеджменту ПриватБанку.
- Дії цієї профспілки інформаційно підтримує наближений до Коломойського нардеп Олександр Дубінський.
- Мета таких позовів проста: олігарх Коломойський намагається змінити керівництво "Приватбанку", щоб закрити ініційовані проти нього судові процеси.
- Раніше ж, 18 лютого, Господарський суд Києва відмовився заборонити ПриватБанку і Кабміну проводити конкурс на посаду голови правління банку.
Керівництво "Приватбанку"
- У січні 2021 року закінчився термін дії контракту з головою правління ПриватБанку Петром Крумханзлом.
- Він очолював банк протягом останніх трьох років. Через це банк повинен провести конкурсний відбір нового голови правління.
- Наразі обов'язки голови правління виконує Ганна Самаріна.
Гучна справа з розтратою грошей "Приватбанку"
- Цього тижня відбулися оголошення підозр у справі розтрати грошей "Приватбанку" перед його націоналізацією.
- Як встановило слідство, у грудні 2016 року високопосадовці "Приватбанку", усвідомлюючи, що банк буде націоналізований, вирішили розтратити гроші фінустанови. Перед тим, як "Приватбанк" визнали неплатоспроможним, підозрювані підготували план розтрати грошей.
- Серед підозрюваних у справі: ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександр Дубілет, експерший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Володимир Яценко і екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк" Олена Бичихіна.
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