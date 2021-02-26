Конкурс на главу "Приватбанка" заблокировали через суд: причастен "профсоюз Коломойского"
Первичная профсоюзная организация работников "Приватбанка" заблокировала конкурс на должность председателя правления этого госбанка. Она подала соответствующее заявление в суд.
Источник:"НВ Бизнес"
Хозяйственный суд Киева под председательством Игоря Курдельчука решил запретить госбанка и Кабмину проводить конкурс на нового председателя правления. Произошло это из-за того, что Первичный профсоюз "Приватбанка" подал соответствующий иск.
Между тем Растрата денег "Приватбанке": Яценко вышел под залог в 52 миллионов гривен
Профсоюз "Приватбанка": что известно
- Как ранее сообщал НВ Бизнес, этот профсоюз начала подавать иски в суды в Днепре и в Киеве, пытаясь скомпрометировать председателя правления "Приватбанка" Петра Крумханзла и нынешнюю наблюдательный совет банка.
- По данным журналистов, сейчас этот профсоюз иницийовала около 40 судебных дел против менеджмента "Приватбанка".
- Действия этого профсоюза информационно поддерживает близкий к Коломойскому нардеп Александр Дубинский.
- Цель таких исков проста: олигарх Коломойский пытается сменить руководство "Приватбанка", чтобы закрыть инициированные против него судебные процессы.
- Ранее же, 18 февраля, Хозяйственный суд Киева отказался запретить "Приватбанку" и Кабмину проводить конкурс на должность председателя правления банка.
Руководство "Приватбанка"
- В январе 2021 истек срок действия контракта с председателем правления "Приватбанка" Петром Крумханзлом.
- Он возглавлял банк в течение последних трех лет. Поэтому банк должен провести конкурсный отбор нового председателя правления.
- Сейчас обязанности председателя правления исполняет Анна Самарина.
Громкое дело с растратой денег "Приватбанка"
- На этой неделе состоялись объявления подозрений по делу растраты денег "Приватбанка" перед его национализацией.
- Как установило следствие, в декабря 2016 года чиновники "Приватбанка", осознавая, что банк будет национализирован, решили растратить деньги финучреждения. Перед тем, как "Приватбанк" признали неплатежеспособным, подозреваемые подготовили план растраты денег.
- Среди подозреваемых по делу: экс-глава правления ПАО КБ "Приватбанк" Александр Дубилет, бывший первый заместитель председателя правления ПАО КБ "Приватбанк" Владимир Яценко и бывший руководитель одного из подразделений ПАО КБ "Приватбанк" Елена Бычихина.
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