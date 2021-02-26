Первичная профсоюзная организация работников "Приватбанка" заблокировала конкурс на должность председателя правления этого госбанка. Она подала соответствующее заявление в суд.

Хозяйственный суд Киева под председательством Игоря Курдельчука решил запретить госбанка и Кабмину проводить конкурс на нового председателя правления. Произошло это из-за того, что Первичный профсоюз "Приватбанка" подал соответствующий иск.

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Профсоюз "Приватбанка": что известно

Как ранее сообщал НВ Бизнес, этот профсоюз начала подавать иски в суды в Днепре и в Киеве, пытаясь скомпрометировать председателя правления "Приватбанка" Петра Крумханзла и нынешнюю наблюдательный совет банка.

По данным журналистов, сейчас этот профсоюз иницийовала около 40 судебных дел против менеджмента "Приватбанка".

Действия этого профсоюза информационно поддерживает близкий к Коломойскому нардеп Александр Дубинский.

Цель таких исков проста: олигарх Коломойский пытается сменить руководство "Приватбанка", чтобы закрыть инициированные против него судебные процессы.

Ранее же, 18 февраля, Хозяйственный суд Киева отказался запретить "Приватбанку" и Кабмину проводить конкурс на должность председателя правления банка.

Руководство "Приватбанка"

В январе 2021 истек срок действия контракта с председателем правления "Приватбанка" Петром Крумханзлом.

Он возглавлял банк в течение последних трех лет. Поэтому банк должен провести конкурсный отбор нового председателя правления.

Сейчас обязанности председателя правления исполняет Анна Самарина.

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