В стране снова говорят о том, что стоимость проезда в общественном транспорте может возрасти. Официальных подтверждений этой информации пока нет, но эксперты уверены, что COVID-19 существенно повлиял на пассажиропоток, поэтому делать билеты дороже все же придется.

Цены на проезд могут пересмотреть уже этой весной. Это будет зависеть от города и перевозчиков, а эксперты говорят, что цены могут вырасти на 10-15%.

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Подорожает ли проезд в общественном транспорте

Оксана Затворницкая, руководитель проектов городского общественного транспорта, отметила, что в целом, процент покрытия расходов предприятий коммунального транспорта за счет сбора платы за проезд не превышает 30%. По данным Корпорации предприятий городского электротранспорта, в 2019 году средний показатель составлял 25,6%. По результатам 9 месяцев 2020 года этот показатель сократился до 17,6%.

По результатам 2020 года пассажиропоток предприятий городского электротранспорта сократился на 30-37%, – отметила Затворницкая.

Она добавила, что компенсировать потерю пассажиропотока можно следующим образом:

путем повышения доли доходов от основной деятельности КП. Такие доходы составляют 3-5% от объемов реализации услуг;

за счет сокращения операционных расходов, однако эта опция не сможет дать в краткосрочной перспективе существенной экономии средств КП;

благодаря повышению стоимости проезда на общественном транспорте

расширением финансирования общественного транспорта со стороны местных бюджетов.

Перспективы повышения стоимости проезда на общественном транспорте будут зависеть от потенциала городского бюджета. Для городов с численностью населения менее 500 тысяч населения повышение стоимости проезда в 2021 году может составлять от 10% до 15% в год,

– добавила Затворницкая.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт отметил, что перевозчики в ряде регионов уже обратились к местным властям касательно повышения стоимости на проезд. В частности, в Киеве требуют поднять минимальную плату в маршрутках до 12 грн. Среди причин поднятия указывают на убытки, которые перевозчики понесли во время локдаунов, и которые власть так и не компенсировала. Также они утверждают, что власть не компенсировала им перевозку льготных пассажиров.

Кроме того, в Киеве власти планируют ввести безналичные расчеты за проезд в маршрутках, поэтому транспорт должен быть оборудован валидаторами. Расходы на валидаторы перевозчики хотят переложить на пассажиров. Ожидается, что в феврале маршрутчики подадут местной власти свое официальное заявление. Они надеются на повышение тарифов в марте. Однако, власти пока не собираются повышать стоимость проезда в 1-м квартале,

– говорит Хмелевский.

Что говорят местные власти и частные перевозчики

Чиновники уверяют, что пока стоимость проезда останется без изменений. Владимир Бондаренко, заместитель городского председателя и секретарь Киевсовета отметил, что в бюджете на 2021 год депутаты заложили компенсации для "Киевпастранса" и "Киевского метрополитена", поэтому ценник проезда на муниципальном транспорте в ближайшее время никак не будет меняться.

Он добавил, что экономические предпосылки для повышения стоимости проезда существуют, поэтому изменения тарифов – это лишь вопрос времени.

Что же касается частных компаний-перевозчиков, то они сообщили чиновникам о рассматривании повышения проезда во время первого квартала 2021 года.

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В транспортной компании "Трансгрупп" прогнозируют, что стоимость проезда в маршрутных такси в январе-марте 2021 года в столице и области может вырасти минимум до 12 грн.

Стоимость может вырасти как минимум до 12 грн. В первом квартале следующего года можно ожидать каких-то изменений в плане стоимости проезда в общественном транспорте,

– отметил Владимир Назаренко, директор компании "Трансгруп", на брифинге.

Он добавил, что пассажиропоток в маршрутках в 2020 году упал в среднем на 40%. Так, в январе-октябре пассажирооборот предприятий транспорта составил 41,8 миллиарда пассажиров на квадратный километр, или 46,3% от объема 10 месяцев 2019 года.

Сколько стоит проезд в разных городах