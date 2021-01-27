Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который открывает новые возможности для генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она сможет в ручном режиме передавать дела из НАБУ в СБУ.

Источник: 24 канал

Этот законопроект призван для того, чтобы легализовать незаконные действия. Об этом в эфире сообщил директор Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Как "отмазывают" Татарова

По его словам, чтобы "отмазать" Татарова Президент Украины Владимир Зеленский привлек многочисленные органы, в частности:

Печерский суд;

Киевский апелляционный суд;

Верховный Суд;

СБУ;

ГБР;

Генпрокуратуру.

Вскоре он привлечет и ЖЭК, ведь других органов не останется,

– заметил Шабунин.

Кто проголосует за законопроект

Эксперт подтвердил, что за проект проголосуют в частности ОПЗЖ и группы, чувствительные к пожеланиям Коломойского и Ахметова. Поэтому голосов должно хватить.

"Тогда Зеленский будет в глупом положении, ведь ему нужно будет это либо подписать, либо наложить вето", – сказал Шабунин.

Разрыв отношений с Западом

Он добавил, что подписание этого закона – это разрыв Украины со всеми ее западными союзниками и потеря их помощи (политической, финансовой и военной).

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