Проект защиты Татарова: перейдет ли дело окончательно под контроль СБУ
Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, который открывает новые возможности для генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она сможет в ручном режиме передавать дела из НАБУ в СБУ.
Источник: 24 канал
Этот законопроект призван для того, чтобы легализовать незаконные действия. Об этом в эфире сообщил директор Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
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Как "отмазывают" Татарова
По его словам, чтобы "отмазать" Татарова Президент Украины Владимир Зеленский привлек многочисленные органы, в частности:
- Печерский суд;
- Киевский апелляционный суд;
- Верховный Суд;
- СБУ;
- ГБР;
- Генпрокуратуру.
Вскоре он привлечет и ЖЭК, ведь других органов не останется,
– заметил Шабунин.
Кто проголосует за законопроект
Эксперт подтвердил, что за проект проголосуют в частности ОПЗЖ и группы, чувствительные к пожеланиям Коломойского и Ахметова. Поэтому голосов должно хватить.
"Тогда Зеленский будет в глупом положении, ведь ему нужно будет это либо подписать, либо наложить вето", – сказал Шабунин.
Разрыв отношений с Западом
Он добавил, что подписание этого закона – это разрыв Украины со всеми ее западными союзниками и потеря их помощи (политической, финансовой и военной).
Дело Татарова: что известно
- Замглаву Офиса Президента Олега Татарова подозревают в коррупции. Речь идет о деле относительно квартиры Национальной гвардии и убытках в 81 миллион гривен.
- Накануне избрания меры пресечения Офис генпрокурора передал дело Татарова в СБУ.
- В то же время Национальное антикоррупционное бюро расследований обвинило ОГ во вмешательстве в расследование.
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