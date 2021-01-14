В Украине планируют установить предельную цену на газ для населения в размере 6,99 гривны за кубометр. Она может действовать с 1 февраля до конца карантина или окончания отопительного сезона.

Соответствующую инициативу разработало Министерство энергетики Украины. Об этом сообщает LB.ua.

Актуально Тарифы на газ в январе 2021 стремительно выросли: как правительство вмешалось и снизило цену

В среду, 13 января, Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на газ. Причиной стали масштабные протесты, которые состоялись во многих городах Украины.

Тогда же стало известно, что цену на газ для бытовых потребителей предлагают установить на уровне 6,99 гривны за кубометр. По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, это поможет снизить цену на газ фактически на 30%.

Шмыгаль поручил подготовить проект постановления о введении государственного регулирования цены на газ на время карантина из-за пандемии коронавируса.

В то же время в Международном валютном фонде обеспокоены намерениями Кабмина снизить цену на газ. Украина ранее взяла на себя четкие обязательства, связанные с тарифообразованием на рынке природного газа

Обратите внимание! С 1 января 2021 года в Украине выросла цена за распределение газа. Это возмутило украинцев. На акции протеста вышли жители Львова, Ивано-Франковска, Херсона, Кропивницкого и Черновцов.

Проект постановления о предельной цене на газ / LB.ua