В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины неразумно потратили 600 миллионов гривен и 4 года времени. За это время и эти деньги армия должна была создать систему управления войском "Дзвін" – компьютерную программу, которая позволит быстро реагировать.

Когда пришло время этот проект сдавать осенью 2020 года, вдруг обнаружили, что время и деньги потратили непонятно на что. Этот провал сначала пытались как-то скрыть, но аудит проекта попал к журналистам. Подробнее – читайте далее.

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Проект "Дельта"

Волонтерский проект "Аэроразведка" окрестили "глазами армии". В начале войны они запустили в разведку беспилотники, оборудовали фронт камерами, начали писать военный софт.

В 2015 году "Аеророзведка" превратилась в официальную военную часть с непростой задачей – объединить разношерстный волонтерский софт в единую систему наблюдения, разведки и управления войсками. Так родился проект "Дельта".

Важный момент. "Дельту" от начала строили по стандартам НАТО и как систему совместимую с аналогичными системами НАТО. Поэтому, американцы помогли не только советами, но и некоторым базовым софтом.

Уже весной 2016 прототип объединил волонтерские разработки для артиллерии и разведки, и его продемонстрировали высочайшим погонам и президенту. В Генштабе выдали поручение на внедрение "Дельты".

Несмотря на то, что "Дельту" делали военнослужащие самих ВСУ – просто так взять и внедрить ее, оказалось, нельзя. Все должно оформляться в виде опытно-конструкторской работы.

Проще говоря, даже когда уже есть готовый продукт – надо оформить тонны бумаг, начиная с формального техзадания на то, что уже существует. С этим должны были помочь в компании "Эверест".

Нам сообщили, что это единственный зарегистрированный в Украине исполнитель ОКР по разработке программного обеспечения. Это был тот момент, когда уже можно было заподозрить, что что-то идет не так. Ибо хоть "Эверест" давняя и известная фирма, но до того момента подобного софта не разрабатывала. Ее основным видом деятельности была торговля компьютерами, принадлежностями.



"Дельту" внедрить не так просто / Фото "Главком"

Компания якобы должна была просто написать бумаги. Но в Генштабе решили – а давайте подвинем уже действующую и согласованную разработку, к которой надо только оформить бумаги. И дадим "Эвересту" писать свою систему с нуля – за 600 миллионов гривен.

Проект "Дзвін"

Так началась история проекта под названием "Дзвін". Эта история станет провальной, хотя в начале были еще какие-то шансы, что проект станет победой.

Справка. "Дзвін-АС" – это автоматизированная система центра оперативного руководства Вооруженными силами Украины, ключевая составляющая Единой автоматизированной системы управления ВСУ

4 года проект "Дзвін" существовал в тишине и комфорте. Казались какие-то отчеты, показывалась какая-то работа. Подписывались акты приема. Перечислялись деньги. И перечислялись. И перечислялись. Бюджеты корректировались. Принимались.



Автоматизированные системы управления / Украинский милитарный портал

А потом подошло время принять проект. Подписать последний отчет. И вот на этом этапе наконец дошло до стороннего аудита.

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Контракт с "Эверестом" заключили в декабре 2016. Официально заказчиком выступало Минобороны, но руководили процессом чиновники Генштаба.

В контракт на "Дзвін" – "Эверест" в этом реестре не значился – реестр фирму включили буквально перед сделкой.



Аудит не засекречен и попал к журналистам / Скриншот с видео

Что говорили в Минобороны

Более того, в Минобороны тоже сначала сказали, что "Эверест" не способен выполнить такую работу, потому что нет опыта разработки таких систем. Однако через 2 недели передумали и дали другое заключение и дали делать "Эвересту" то, чего он никогда не делал.

Вмешалось СБУ

"Дзвін" создавали 4 года. Работу сдавали и принимали по кусочкам. На финальном этапе, когда "Дзвін" уже должен был быть готов, что-то заподозрило СБУ и захотело аудит – за что же заплатили 600 миллионов.

Что не так с проектом "Дзвін"

"Дзвін" должен был стать главным элементом единой автоматизированной системы управления ВСУ. Он должен обеспечивать автоматизированный сбор и обработку информации , оперативный обмен данными, такое же оперативное принятие решений и выполнение заданий. Цифровая карта, защищенные контуры безопасности, совместимость с НАТО.

, оперативный обмен данными, такое же оперативное принятие решений и выполнение заданий. Цифровая карта, защищенные контуры безопасности, совместимость с НАТО. Разработчики "Дзвіна" использовали протокол не ратифицированный как стандарт НАТО. Заключение аудитора – несовместимо с НАТО .

. "Дзвін" должен был стать основным элементом ЕСУ, но, пишут в аудите, объединить его с другими разработками просто так не получится .

. "Дзвін" должен был обеспечить работу с цифровой картой. Дать возможность быстро ориентироваться в том, что происходит вокруг.

Поэтому, аудиторские заключения уже не позволят "Дзвіну" быть современной и эффективной системой управления войсками.

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Несовместимость с НАТО – не единственная несовместимость в "Дзвіне". Больше – смотрите в видео программы.