Идея создания замкнутых поселений на планетах Солнечной системы заполонила умы ученых уже после первой успешной попытки высадки астронавтов на поверхность Луны. Одной из первых попыток построить закрытую от внешнего мира экосистему было создание в пустыне штата Аризона "Биосферы-2". Однако все оказалось не так уж легко.

Для разработки системы жизнеобеспечения в таких условиях необходимы тщательные исследования с привлечением значительных материальных ресурсов. Этот эксперимент ясно дал понять ученым, насколько сильно люди зависят от природы. А опыт проживания в таких условиях оставил след на каждом из исследователей. Больше – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Разработка уникальной биосистемы длилась почти 10 лет

Авторами проекта "Биосфера-2" стали эколог и инженер Джон Аллен и финансист Эдвард Басс, который заинтересовался идеей и согласился финансировать масштабное строительство. Разработка этого проекта длилась около 10 лет, а само строительство биосистемы – почти 4.

За это время ученые со всего мира подбирали образцы почвы и разнообразные виды растений и животных.

Под герметичными стеклянными куполами расположили все необходимое для жизни. Было высажено более 3000 видов растений и запущено 4 тысячи разнообразных представителей фауны. Среди них были и домашние животные: свиньи, куры и козы, которых в дальнейшем планировали выращивать на местной ферме.



Под стеклянными куполами были высажены тысячи различных видов растений / Фото Pinterest

Кроме зоны, предназначенной для проживания и ведения хозяйства, в "Биосфере-2" разместили миниатюрные копии джунглей, саванны, болото и даже собственный океан площадью 450 квадратных метров с пляжем и коралловым рифом.

Общая площадь конструкции занимала более 1 гектара.

8 человек должны были прожить в "Биосфере-2" более 2 лет

План действий был довольно простым: 8 избранных для миссии представителей должны были проживать на этой новообразованной мини-планете не менее 2 лет, заниматься физическим трудом для поддержания жизни и, наконец, на благо науки.

Справка. Закрытая экосистема должна была полностью обеспечивать себя водой, пищей, отходами для удобрения и воздухом. Для последнего в конструкции были предусмотрены искусственные легкие. От внешнего мира исследователи получали только электричество, предназначенное для работы компьютеров и освещения ночью.

Заселение "Биосферы-2" началось 26 сентября 1991 года. В группу колонистов, которых в СМИ нарекли "бионавтами", вошло четверо женщин и столько же мужчин.



Ученые, которые должны были более 2 лет жить в искусственной биосистеме / Скриншот с видео

Сперва все шло по плану:

исследователи следили за жизнью местных джунглей;

работали на полях и фермах;

рыбачили;

готовили из выращенных собственноручно продуктов;

проводили запланированные эксперименты;

отдыхали на личном пляже.

Однако уже через неделю главный техник "Биосферы-2" сообщил неприятные новости. Согласно показателям ежедневного измерения состояния воздуха было понятно, что проектировщики купола, где располагались так называемые легкие системы, ошиблись с расчетами.

В искусственной атмосфере начал постепенно падать уровень кислорода, а углекислый газ неустанно рос.

"Бионавтам" пришлось собственноручно повышать уровень кислорода в воздухе

Данные не были критическими, но при условии, что такая тенденция будет продолжаться, уже через год проживать в этой экосистеме будет невозможно. С тех пор "бионавты" начали работать для повышения уровня кислорода в воздухе.

Прежде всего исследователи взялись активнее выращивать зеленые насаждения, а также запустили на полную мощность резервный поглотитель углекислого газа. Однако он добавил группе работы, ведь с устройства приходилось постоянно счищать осадок.

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В борьбе за воздух помощником стал и искусственный океан, который поглощал определенную часть CO2, превращая ее в уксусную кислоту. Из-за этого погибали кораллы, поэтому приходилось использовать добавки, чтобы снизить кислотность воды. Но даже несмотря на такой комплексный подход к решению проблемы уровень кислорода продолжал падать.

За 16 месяцев он уменьшился с 21% до критических 14%. Снижению уровня способствовало и то, что из-под контроля вышла микрофлора тропического леса. Она начала слишком быстро развиваться, быстрое размножение микроорганизмов и насекомых вызвало дополнительное потребление кислорода.

Особенно они плодились в черноземе, который был выбран как лучшая плодородная почва.

Людям пришлось жить практически в условиях высокогорья. Кислородное голодание негативно сказывалось на состоянии здоровья исследователей.

Команде не хватало еще и продуктов питания

Кроме недостатка кислорода у "бионавтов" были и другие проблемы. Джейн Пойнтер, которая была ответственной за местную ферму, отметила, что команде не хватало продовольствия. Ежедневный рацион каждого из членов группы составлял 1700 калорий. Такого количества было катастрофически мало для таких условий, ведь добровольцы выполняли большое количество физического труда.

Единственным, кого устраивала такая "голодная" диета, был член "бионавтов" доктор Рой Уолфорд. Он регулярно проверял кровь каждого из колонистов и заметил, что со временем уровень холестерина у них снизился до нормы и улучшился метаболизм.



Рой Уолфорд после 2 лет в "Биосфере-2"/ Фото Business Insider

Несмотря на такие показатели люди потеряли от 10 до 18% массы тела и чувствовали себя все хуже. Мясо команда видела только в воскресенье – в виде небольшого количества курятины или рыбы.

Обратите внимание! Новые трудности добавились летом 1992 года. Посевы риса на полях уничтожили вредители, поэтому ежедневный рацион "бионавтов" начал состоять из моркови, батата и фасоли.

Как вспоминала в одном из интервью Джейн Пойнтер, из-за постоянного потребления этих продуктов и избытка бета-каротина кожа приобретала оранжевый оттенок, а весь процесс пребывания в этой системе спустя длительное время наталкивал на крайне странные мысли.

Когда я выдыхала, мой углекислый газ питал батат, который я выращивала. Мы ели ужасно много батата. И он становился частью меня. В конце концов мы ели его так много, что я стала от него оранжевой. Я буквально каждый раз ела одни и те же углеводы. Причудливым образом я в каком-то смысле ела саму себя,

– вспомнила она.

Зима 1992 года выдалась довольно облачной, растениям критически не хватало солнечного света. Вследствие этого ослабился фотосинтез и снизилась урожайность. В пустыне из-за избытка конденсата на потолке регулярно выпадали дожди.

Из-за отсутствия природного ветра, который укрепляет в обычной среде стволы, деревья в джунглях стали хрупкими и с треском падали на землю.



Проект "Биосфера-2" постепенно приближался к краху / Фото Pinterest

Животный мир стремительно сокращался. Единственными, кто прекрасно чувствовал себя в любых условиях, были муравьи и тараканы, именно они постепенно заполонили все биологические ниши. Всем было понятно, что "Биосферу-2" ждал неминуемый крах.

Человеческий фактор привел к провалу проекта

По словам Джейн Пойнтер, несмотря на все невзгоды, одной из важнейших причин провала этого эксперимента все-таки стал человеческий фактор. Вскоре после начала проекта в команде воцарился раздор.

Они быстро разделились на 2 группы, которые до сих пор не могут друг друга терпеть. У каждой группы было свое видение того, как лучше развивать эксперимент. В результате конфликтов "бионавты" не могли работать слаженно. Люди все делали отдельно, общались только при необходимости и даже старались не смотреть друг другу в глаза.

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Ровно через 2 года после начала эксперимента, 26 сентября 1993 года, существование "Биосферы-2" пришлось прекратить. Когда уровень кислорода достиг критической отметки, изолированные люди в конце концов вышли на свежий воздух. Они были крайне ослаблены и озлоблены. Искусственная биосфера оказалась непригодной для жизни.

Несмотря на эту неудачу уже в 1994 году планировали начать вторую миссию "бионавтов". На этот раз, конечно, с другим составом команды. Однако непосредственно перед началом проекта 2 членов предыдущей колонии в знак протеста ворвались в "Биосферу", открыли несколько аварийных выходов, нарушив герметичность на 15 минут.

Кроме этого, было разбито 5 окон. В конце концов спонсоры этой миссии отказались финансировать вторую попытку изучения жизни в изолированной экосистеме. Таким образом первую попытку длительного проживания людей в закрытой экосистеме можно считать проваленной.

Исследователи не смогли:

организовать стабильную циркуляцию воздуха;

проконтролировать размножение вредителей, которые буквально заполонили мини-планету;

обеспечить себя достаточным количеством пищи.

В конце концов природа продемонстрировала, что человек – не самое сильное звено в таких условиях.

"Биосфера-2" сегодня напоминает ботанический сад

Сегодня комплекс "Биосфера-2" относится к университету Аризоны и больше напоминает ботанический сад. В нем проводят экскурсии для туристов и школьников, а также эксперименты, но не настолько масштабные, как планировалось в рамках первичного проекта.

Ежегодно это место посещают около 10 тысяч школьников. Опыт организации "Биосферы-2" вдохновил экоактивистов на создание собственной экосистемы, однако в более естественных условиях. В 1995 году на пустынном участке в Португалии под открытым небом было создано экопоселение Тамера.



Поселение Тамера в Португалии / Фото с официального сайта Tamera

Его целью является самодостаточная и стабильная модель сожительства между людьми, животными, природой и создание будущего мира для всех. Теперь это экопоселение считается одним из самых технологических и успешных в мире. Тамера стало местом паломничества многих исследователей и активистов.