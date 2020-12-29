Продолжение особого статуса Донбасса: закон вступил в силу
Закон о продлении особого статуса Донбасса вступил в силу. Сейчас он будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Ранее инициативу подписал президент Владимир Зеленский. Теперь закон опубликовали в газете "Голос Украины". Сразу после обнародования он вступил в силу.
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Рада одобрила продление закона 15 декабря. Это поддержали 304 нардепа. Ранее в парламенте заявляли, что продолжение нужно, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу. В украинской делегации Трехсторонней контактной группы считали, что такой шаг – положительный.
Закон об особом статусе Донбасса: что известно
- Закон приняли еще в сентябре 2014 года. С тех пор его постоянно продлевали.
- Инициатива предусматривает особый порядок местного самоуправления на оккупированных территориях. Однако он начнет действовать только после вывода из Украины российских войск.
- Так, Украина должна получить полный контроль над своими территориями, а боевики должны прекратить огонь.
- После этого на Донбассе нужно провести выборы.
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