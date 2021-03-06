С 9 по 11 марта 2021 года запланировано Всеукраинский съезд судей, который состоится в Доме профсоюзов на Майдане Независимости. 291 судья со всей Украины будет выбирать 4 членов Высшего совета правосудия.

Некоторые из потенциальных членов ВСП впоследствии могут начать выбирать и увольнять других судей со всей страны. Об этом в своем блоге "Честь и НЕчесть" рассказала исполнительный директор общественной организации Фонд DEJURE Ирина Шиба.

Читайте полный текст блога Приговор через автопробег в Межигорье: судьи Майдана могут получить должности в ВСП

Она пояснила, что среди делегатов Съезда многие судьи Майдана, которые принимали сомнительные решения.

Для того, чтобы на должности членов ВСП не попали судьи Майдана, мы должны сформировать независимую конкурсную комиссию, которая проведет реальную проверку кандидатов на добродетель и компетентность,

– отметила Ирина Шиба.

По словам исполнительного директора Фонда DEJURE, именно соответствующая комиссия с участием международных экспертов помогла отобрать судей Высшего антикоррупционного суда, которые не боятся выносить законные решения против чиновников и других судей.

Что будут требовать граждане

Утром 9 марта под Домом профсоюзов соберутся люди, которым надоело произвольное правосудие, объяснила Шиба. Она добавила, что граждане будут требовать проведения настоящей судебной реформы через перезапуск Высшего совета правосудия при решающей роли международных экспертов.

"Если этого не произойдет – судьи продолжат брать украинцев в заложники своими произвольными решениями, как это произошло в деле Сергея Стерненко", – отметила Ирина Шиба.

Обратите внимание! 23 февраля 2021 года одесского активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам тюрьмы. Впоследствии Стерненко подал апелляцию в суд, он просит отменить приговор, который "является не только абсурдным и незаконным, а и является инструментом политической расправы".

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