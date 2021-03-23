Продолжается выдавливание "неугодных", – Юрчишин о скандале в "Голосе" из-за голосования
Сейчас во фракции "Голос" продолжаются разногласия из-за голосования за законопроект о Антикоррупционном бюро расследований и ГБР. Нардепов – предупредили об исключении.
Источник:24 канал
В то же время парламентариям не дали возможности объяснить свои действия. Об этом рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.
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"У нас сейчас во фракции, политической партии, продолжается выдавливание "неугодных", – сказал Ярослав Юрчишин.
Он отметил, что все началось с того, что Сергей Притула был лишен должности заместителя председателя партии и фактически была прервана любая коммуникация с ним.
Затем партия фактически отрезала 10 депутатов фракции от коммуникации, поэтому нас не пригласили на политсовет, который рассматривал этот вопрос, нам не дали объяснить, почему мы голосовали за этот вопрос,
– сказал нардеп от "Голоса".
Исключат ли нардепов из фракции
"Предупредили об исключении, у меня на руках протокол, где четко указано – последнее предупреждение о нанесении вреда имиджу партии", – сообщил Ярослав Юрчишин.
Нардеп отметил, что если идет атака на НАБУ – сразу начинается критическая оценка Центра противодействия коррупции в частности.
"В этой ситуации такой оценки нет, то есть атаки на независимость руководства нет, есть вопрос – это законопроект конституционный. Для "слуг народа" важно получить окончательный ответ, потому что ждут формирования независимой процедуры избрания следующего руководителя НАБУ и ГБР", – считает депутат.
Юрчишин о скандале вокруг голосования: смотрите видео 24 канала
"Раскол" в политической партии: коротко
- После голосования за законопроект №5133 появились слухи о том, что политсовет партии "Голос" предупредил депутатов, которые голосовали за него, об исключении.
- В партии отметили, что законопроект может ограничить субъектность антикоррупционных органов, чего призывают не делать и международные партнеры Украины.
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