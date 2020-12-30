Продление сроков расследования: Сытник рассказал о действиях НАБУ по делу Вовка
Сейчас решается вопрос о продлении срока досудебного расследования по делу в отношении главы ОАСК Павла Вовка. Уже длительное время ходатайство детективов находится в Генпрокуратуре, однако никакого ответа нет.
В соответствующей ситуации Антикоррупционное бюро во многом зависит от решения генерального прокурора. Об этом в интервью на радио "НВ" рассказал директор НАБУ Артем Сытник.
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Он отметил, что большинство субъектов, что привлечены в качестве подозреваемых в соответствующем кейсе – это спецсубъекты по которым подозрение подписывает или генпрокурор, или его заместитель.
Решение проблемы с ОАСК
"Мне кажется, оптимальное решение этой проблемы – не ликвидировать Окружной админсуд Киева, по моему мнению, ликвидация судов – это всегда не совсем конструктивно, а передать его исключительные полномочия, которые делали его особым судом, Верховному суду", – сказал директор НАБУ.
По словам Артема Сытника, ситуация с Окружным админсудом касается общегосударственных масштабов – суд первой инстанции не должен решать вопросы, касающиеся всего государства. По его мнению, после соответствующих действий о ОАСК забудут через 2 – 3 месяца.
Дело в отношении судьи Вовка: коротко
- Главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка и 6 его подчиненных подозревают в создании преступной организации, цель которой – захват государственной власти.
- Детективы НАБУ заверили, что представители Фемиды выносили неправомерные решения в собственных интересах, а также – бизнес-кругов и отдельных политиков.
- Ранее НАБУ подало их в розыск, поскольку они систематически не являются на допросы.
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