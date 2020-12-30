Сейчас решается вопрос о продлении срока досудебного расследования по делу в отношении главы ОАСК Павла Вовка. Уже длительное время ходатайство детективов находится в Генпрокуратуре, однако никакого ответа нет.

В соответствующей ситуации Антикоррупционное бюро во многом зависит от решения генерального прокурора. Об этом в интервью на радио "НВ" рассказал директор НАБУ Артем Сытник.

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Он отметил, что большинство субъектов, что привлечены в качестве подозреваемых в соответствующем кейсе – это спецсубъекты по которым подозрение подписывает или генпрокурор, или его заместитель.

Решение проблемы с ОАСК

"Мне кажется, оптимальное решение этой проблемы – не ликвидировать Окружной админсуд Киева, по моему мнению, ликвидация судов – это всегда не совсем конструктивно, а передать его исключительные полномочия, которые делали его особым судом, Верховному суду", – сказал директор НАБУ.

По словам Артема Сытника, ситуация с Окружным админсудом касается общегосударственных масштабов – суд первой инстанции не должен решать вопросы, касающиеся всего государства. По его мнению, после соответствующих действий о ОАСК забудут через 2 – 3 месяца.

Обратите внимание! 24 декабря НАБУ вручило уведомление о вызове на допрос голове ОАСК Павлу Вовку. Судья объявлен в розыск, однако детективы Бюро встретили его и лично вручили сообщения.

Дело в отношении судьи Вовка: коротко