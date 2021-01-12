В Украине с 8 января начал действовать жесткий карантин, который продлится почти до конца месяца. Однако министр здравоохранения Максим Степанов считает, что локдаун необходимо продлить и после 24 января, ведь для этого есть все основания.

Глава Минздрава заявил, что вместе с ведущими эпидемиологами Украины настаивает на продлении повторного локдауна. И именно при таких обстоятельствах, как сейчас. Об этом Максим Степанов рассказал в эфире 24 канала.

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Он пояснил, что продление усиленного карантина необходимо по нескольким причинам.

Прежде всего потому, что в Украине были январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей. Также люди ездили к родственникам, много перемещались.

Все это потенциально очень сильно повлияет на рост числа инфицированных COVID-19,

– отметил министр здравоохранения.

Также ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. Поэтому очень важно на этом пике ликвидировать рост.

Максим Степанов пояснил, что грипп передается так же, как коронавирус. И эту болезнь можно предупредить прекращением контакта между людьми. Потому что и грипп, и COVID-19 имеют одинаковые осложнения.

"Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему", – подытожил глава Минздрава.

Максим Степанов ответил, нужно ли продолжать локдаун: смотрите видео



Усиление карантина в Украине: что нужно знать / Инфографика 24 канала