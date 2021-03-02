Укрзализныця приостанавливает высадку и посадку пассажиров на Буковине и Житомирщине
Черновицкая и Житомирская области из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации попали в красную зону карантина. Из-за введения жестких ограничений Укрзализныция прекращает в этих регионах высадку и посадку пассажиров с 7 марта.
Источник:Интерфакс-Украина
Об этом сообщила в комментарии пресс-служба Укрзализницы. На такой шаг компания идет из-за решения Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.
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Запрет будет действовать с 7 по 12 марта
Пока запрет на продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей будет действовать с 7 до 12 марта. Также возможно, что срок действия этого ограничения еще продлят.
Не удастся сесть на поезд или сойти с него в это время пассажирам с уже купленными билетами. Люди, однако, могут ехать к станциям по маршруту следования, если они – не в красной зоне.
Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с полученными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений,
– отметили в Укрзализныце.
Если будет потребность для доставки людей из зоны карантина, сказали в компании, то, возможно, будут организовывать спецрейсы.
Что известно о введении красной зоны на Житомирщине и Буковине
- В Житомирской области ограничения красной зоны начнут действовать с 3 марта.
- В Черновицкой области это уже сделали с 1 марта 2021.
- В регионе будет запрещена работа заведений общественного питания, исключение – на вынос.
- Остановят работу ТРЦ и развлекательных заведений, непродовольственных магазинов.
- Не будут работать спортзалы, фитнес-клубы, бассейны.
- Учебные заведения – на дистанционном обучении.
Что известно об адаптивном карантине / инфографика 24 канала
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