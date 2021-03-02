Черновицкая и Житомирская области из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации попали в красную зону карантина. Из-за введения жестких ограничений Укрзализныция прекращает в этих регионах высадку и посадку пассажиров с 7 марта.

Об этом сообщила в комментарии пресс-служба Укрзализницы. На такой шаг компания идет из-за решения Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС.

Читайте также Путешествие в красную зону: в Укрзализныце объяснили, как выехать из Ивано-Франковщины

Запрет будет действовать с 7 по 12 марта

Пока запрет на продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей будет действовать с 7 до 12 марта. Также возможно, что срок действия этого ограничения еще продлят.

Не удастся сесть на поезд или сойти с него в это время пассажирам с уже купленными билетами. Люди, однако, могут ехать к станциям по маршруту следования, если они – не в красной зоне.

Подчеркиваем, что до 6 марта включительно все пассажиры с полученными билетами смогут беспрепятственно добраться до места назначения по железной дороге. Также ограничения не будут касаться пассажиров, чьи рейсы начнутся в 00:00 7 марта и завершатся уже во время действия ограничений,

– отметили в Укрзализныце.

Если будет потребность для доставки людей из зоны карантина, сказали в компании, то, возможно, будут организовывать спецрейсы.

Что известно о введении красной зоны на Житомирщине и Буковине

В Житомирской области ограничения красной зоны начнут действовать с 3 марта.

В Черновицкой области это уже сделали с 1 марта 2021.

В регионе будет запрещена работа заведений общественного питания, исключение – на вынос.

Остановят работу ТРЦ и развлекательных заведений, непродовольственных магазинов.

Не будут работать спортзалы, фитнес-клубы, бассейны.

Учебные заведения – на дистанционном обучении.

​

Что известно об адаптивном карантине / инфографика 24 канала