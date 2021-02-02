В оккупированном Крыму незаконно продали винный завод "Коктебель". Поэтому прокуратуре полуострова поручили разобраться с этим.

Источник: Представительство Президента в АР Крым

Необходимо защитить экономические активы, контроль над которыми временно потеряли из-за оккупации полуострова.

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Поэтому прокуратура Крыма должна предоставить соответствующую правовую оценку и добавить сведения с имеющимися уголовным производствам.

К слову, после 2014 года ООО "КД Коктебель" перерегистрировали в соответствии с оккупационным законодательством России на ООО "КД Коктебель".

Что известно о продаже завода "Коктебель"

В конце января 2020 года оккупанты продали завод. За него получили 10 миллионов рублей, то есть 1,4 миллиарда долларов.

Новым так называемым "владельцем" стал ООО "Завод марочных вин" Коктебель ", который ранее арендовал предприятие.