Министерство юстиции начало продажу украинских тюрем, которые не эксплуатируются. На аукцион уже выставили Ирпенский исправительный центр, на Киевщине. Стартовая цена составляет более 220 миллионов гривен.

Что построят на месте тюрем

Министр юстиции Денис Малюська в интервью сказал, что продажа тюрем пользуется большим спросом среди предпринимателей. По его словам, тюрьма – это большая строительная площадка, к которой подведена инфраструктура – свет, газ, канализация, вода и так далее.

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"На месте тюрьмы могут построить завод, иногда – жилые комплексы, ТРЦ, спортзалы, комплексы разнопланового характера. Любая "замороженная" тюрьма пойдет на продажу, таких более 20 штук", – заявил он.

Когда начнется аукцион

По каждой из них уже были обращения, люди просили посмотреть, интересуются, когда будет выставлен на аукцион,

– сказал Малюська.

На аукцион тюрьмы Минюст выставит течение нескольких лет. Министр добавил: "Первый аукцион уже стартовал, в начале марта еще 2 стартует, ближе к лету – еще несколько".

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