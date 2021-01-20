Продажа "Лиги Смеха" в Россию: как скандал повлияет на рейтинг Зеленского
Франшизу украинского юмористического шоу "Лига смеха" продали России – государству, с которым Украина воюет уже 7 год. В украинском обществе из-за этого вспыхнул скандал. Он может плохо повлиять на политическую карьеру президента Владимира Зеленского, который связан с "Кварталом 95".
Усугубляет ситуацию еще и то, что ни Владимир Зеленский, на "Квартал 95" не прокомментировали ситуацию с продажей. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Саакян.
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Почему молчит президент
Как отметил Саакян, скандал с "Лигой смеха" украинцы будут еще долго вспоминать Зеленскому. Более того, его напрямую связывают с этим.
Молчание самого Зеленского будет бить по нему прямо. Это будет прямо с ним ассоциироваться. Эта ситуация не утихнет завтра. Ее будут помнить довольно долго, и она потребует реакции от Зеленского,
- сказал политолог.
Саакян отметил, что странно выглядит, когда компания не защищает себя репутационно, передавая права на дистрибуцию. "Дистрибьюция в страну-агрессор может ударить не только по господину Зеленскому, но и по украинской компании "Квартал 95". Она сейчас испытывает серьезные имиджевые травмы, что будет иметь последствия и в доходах, и в производных от того вещах", – подытожил эксперт.
В то же время политолог подчеркнул, что с российской стороны покупка выглядит, как "хорошо продуманная троллинговая информационная спецоперация". Такой вывод можно сделать даже из-за того, что теперь на российское шоу приглашают команды с оккупированной территории и материковой территории Украины
Что означает молчание " Квартала 95"
По словам Саакяна, если действительно шведская компания-дистрибьютор самостоятельно продала франшизу – "Квартал 95" все равно должен был оправдаться.
Если они молчат – значит соглашаются. Поэтому такое молчание более красноречиво,
- заверил Саакян.
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Продажа франшизы "Лиги смеха" России: коротко
- О том, что Россия купила франшизу на украинское шоу "Квартала 95", стало известно от участника креативной команды российской "Лиги смеха" Евгения Донских.
- Расследователи программы "Следствие-Инфо" заявили, что он мог обойтись российскому телеканалу от 500 тысяч долларов.
- В "Квартале 95" информацию о продаже не подтвердили, однако и не опровергли. Там подчеркнули, условия продажи формата – коммерческая тайна.
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