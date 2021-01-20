Франшизу украинского юмористического шоу "Лига смеха" продали России – государству, с которым Украина воюет уже 7 год. В украинском обществе из-за этого вспыхнул скандал. Он может плохо повлиять на политическую карьеру президента Владимира Зеленского, который связан с "Кварталом 95".

Усугубляет ситуацию еще и то, что ни Владимир Зеленский, на "Квартал 95" не прокомментировали ситуацию с продажей. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Олег Саакян.

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Почему молчит президент

Как отметил Саакян, скандал с "Лигой смеха" украинцы будут еще долго вспоминать Зеленскому. Более того, его напрямую связывают с этим.

Молчание самого Зеленского будет бить по нему прямо. Это будет прямо с ним ассоциироваться. Эта ситуация не утихнет завтра. Ее будут помнить довольно долго, и она потребует реакции от Зеленского,

- сказал политолог.

Саакян отметил, что странно выглядит, когда компания не защищает себя репутационно, передавая права на дистрибуцию. "Дистрибьюция в страну-агрессор может ударить не только по господину Зеленскому, но и по украинской компании "Квартал 95". Она сейчас испытывает серьезные имиджевые травмы, что будет иметь последствия и в доходах, и в производных от того вещах", – подытожил эксперт.

В то же время политолог подчеркнул, что с российской стороны покупка выглядит, как "хорошо продуманная троллинговая информационная спецоперация". Такой вывод можно сделать даже из-за того, что теперь на российское шоу приглашают команды с оккупированной территории и материковой территории Украины

Что означает молчание " Квартала 95"

По словам Саакяна, если действительно шведская компания-дистрибьютор самостоятельно продала франшизу – "Квартал 95" все равно должен был оправдаться.

Если они молчат – значит соглашаются. Поэтому такое молчание более красноречиво,

- заверил Саакян.

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