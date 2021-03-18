Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины заблокировали незаконную схему, которую организовали чиновники госструктур. Они продавали заказчикам информацию силовых ведомств с ограниченным доступом.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники группы систематически "снимали" информацию из баз данных подразделений Министерства внутренних дел, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб.

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Что узнали специалисты СБУ

Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники продавали заказчикам.

СБУ задокументировала причастность к этой организации сотрудников правоохранительных органов и структур контроля.

и структур контроля. В рабочих кабинетах и ​​домах злоумышленников провели 6 обысков – в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях.

Что изъяли в ходе следственных действий

ноутбуки;

банковские карточки;

распечатки незаконных выдержек из баз данных;

и другие носители доказательств противоправной деятельности.

Какие дальнейшие шаги правоохранителей

Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства. Сейчас устанавливают людей, причастных к организации незаконной схемы.



СБУ разоблачила группу чиновников, которая продавала секретную информацию / Фото СБУ