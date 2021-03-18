Продавали секретную информацию силовых ведомств: СБУ разоблачила группу чиновников
Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины заблокировали незаконную схему, которую организовали чиновники госструктур. Они продавали заказчикам информацию силовых ведомств с ограниченным доступом.
Источник:СБУ
Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники группы систематически "снимали" информацию из баз данных подразделений Министерства внутренних дел, Государственной миграционной, налоговой и пограничной служб.
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Что узнали специалисты СБУ
- Похищенную информацию с ограниченным доступом злоумышленники продавали заказчикам.
- СБУ задокументировала причастность к этой организации сотрудников правоохранительных органов и структур контроля.
- В рабочих кабинетах и домах злоумышленников провели 6 обысков – в Киевской, Херсонской и Кировоградской областях.
Что изъяли в ходе следственных действий
- ноутбуки;
- банковские карточки;
- распечатки незаконных выдержек из баз данных;
- и другие носители доказательств противоправной деятельности.
Какие дальнейшие шаги правоохранителей
Продолжается досудебное следствие в рамках уголовного производства. Сейчас устанавливают людей, причастных к организации незаконной схемы.
СБУ разоблачила группу чиновников, которая продавала секретную информацию / Фото СБУ
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