Дмитрий Кулеба считает, что минский процесс переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе "больше жив, чем мертв". Министр убежден, что "Минск" еще не исчерпал свой потенциал.

Об этом Кулеба заявил на пресс-конференции Министерства иностранных дел, которая состоялась в Киеве 16 февраля 2021 года.

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Что министр думает о минском процессе переговоров

Министр отметил, что из формата нужно "выжать все возможное для урегулирования ситуации на Донбассе".

Минский процесс пока больше жив, чем мертв. Он еще не исчерпал свой потенциал, поэтому сейчас нужно работать в рамках минского процесса и выжимать из него максимум для безопасности Украины,

– отметил Кулеба.

Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что минские договоренности невозможно выполнить, однако украинская сторона будет продолжать делать все для их реализации.