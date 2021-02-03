Судебные решения в пользу бывшего соратника Виктора Януковича Андрея Портнова возмутили украинское общество. Но этой проблемы не возникло бы, если бы ранее спецслужбы проверили информацию "Миротворца" о российском агенте "Казбеке".

Источник: "5 канал"

Об этом напомнил бывший заместитель руководителя Службы безопасности Украины в 2014 – 2015 годах и генерал-майор СБУ Виктор Ягун. Он намекнул, что агент России "Казбек" – это именно одиозный юрист Андрей Портнов.

Советуем посмотреть Взялись за XXI век: как Портнов попытался переписать историю Украины

Что сказал Ягун о Портнове

Генерал СБУ заметил, что Андрей Портнов – юрист, хорошо знающий, что делает. Другое дело – почему спецслужбы не проверили информацию о возможной работе Портнова на Россию.

Мы забыли о расследовании "Миротворца" относительно так называемого агента "Казбека". Что должна делать спецслужба? Она должна проверить эту информацию и дать свой анализ,

– сказал Ягун.

Речь об информации с "Миротворца", опубликованной в октябре 2020: там указано, что Портнов является кремлевским агентом, который общался еще в 2014 году с автором проекта "Новороссия" Владиславом Сурковым из России. Общение, конечно, было анонимным – от имени "Казбека Рашидовича".

Действительно ли "Казбек" – это Портнов? Сейчас мы этого не знаем. А вот если бы правоохранители проверили эту информацию, настаивает Виктор Ягуней, то сегодня " проблемы Портнова не было бы".

Генерал отметил, что спецслужбы и власть недорабатывают в области выявления российской подрывной деятельности в Украине.

И это касается не только Андрея Портнова, но и информации в отношении лиц, обвиняемых США в качестве возможных российских агентов – Андрея Деркача и компании. СБУ должна вмешаться в эту проблему – ведь это украинские граждане,

– подытожил генерал-майор СБУ.

Коротко о скандальных судебных решениях в пользу Портнова

19 января по иску Портнова Окружной админсуд Киева запретил Киевской городской администрации отмечать годовщины дней рождений некоторых украинских деятелей. В частности, Юрия Липы, Владимира Кубийовича, Уласа Самчука, Андрея Мельника. Соратник Януковича утверждает, что эти люди "сотрудничали с нацистами".

26 января стало известно, что суд также по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории Украины по освещению событий Революции Достоинства. Мол, в тех учебниках история с 2013 года изложена односторонне и с придумыванием фактов.