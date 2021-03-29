Соседи могут быть хорошими друзьями или еще теми врагами. Жизнь превращается в настоящее испытание, когда за стеной живут шумные люди.

Соседи могут громко играть на гитаре, бегать, делать ремонт в 7 утра в выходной день. Иногда с ними можно договориться, а есть такие, которые совершенно не реагируют на просьбы и замечания.

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Согласно закону в жилых помещениях допустимый максимальный уровень шума:

днем – это 55 децибел;

ночью – 45.

Например, 35 децибел – это тиканье настенных часов, 45 децибел – звук обычного разговора. Таких правил на самом деле придерживаться сложно, особенно, если говорится о ремонте.

Что делать с громкими соседями

Журналисты опросили украинцев в Киеве, Виннице, Кропивницком, Тернополе и Мариуполе. Преимущественно люди отвечали, что завершают конфликт с соседями из-за шума – мирно, то есть без полиции.

Как бороться с шумом?

В Министерстве юстиции Украины



Если инцидент произошел после 22:00 – стоит обратиться в полицию.



Также можно написать коллективное заявление непосредственно к участковому инспектору. В Министерстве юстиции Украины рекомендуют попробовать самостоятельно сообщить соседу, что он создает слишком много шума.Если инцидент произошел после 22:00 – стоит обратиться в полицию.Также можно написать коллективное заявление непосредственно к участковому инспектору.

Несколько опрошенных заверили, что в случаях, когда в доме слышен шум – могут спокойно сделать замечание и попросить быть потише. Однако бывают случаи, когда без полиции не обойтись.

Как украинцы реагируют на ремонт

Люди, которых опросили на улице, поднимали тему ремонта. По собственному опыту они поделились, что соседи относились к таким действиям с пониманием, поэтому до правоохранительных органов не доходило.

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Они отметили, что понимают соседей, которые ремонтируют дома и в выходные, хотя это вызывает неудобства. Мол, другое время выбрать действительно трудно.

Замечают ли украинцы собственный шум

Несколько человек признались, что и сами создают шум, который может мешать соседям. В частности, говорится о музыкантах и ​​людях, которые уже закончили ремонт дома.

Справка. За превышение разрешенного уровня шума в Украине предусмотрен штраф в размере от 80 до 255 гривен.

Также среди опрошенных были люди, которые прокомментировали шум, который создавали во время празднований. "Если шумят, потому что отмечают какой-то праздник – поздравлю и попрошу тише", – пошутила одна из опрошенных женщин.