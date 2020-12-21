Финальный законопроект о Конституционном суде зарегистрировали в Раде. Для принятия решений Большой Палаты КСУ нужно 12 голосов судей вместо 10. Впрочем, принятие этого закона не означает полный выход из конституционного кризиса.

Нардеп фракции "Голос" и член рабочей группы по решению конституционного кризиса Ярослав Юрчишин рассказал, как повлияет новый закон на работу нынешнего состава судей Конституционного Суда. Также он отметил, что политическая зависимость КСУ не уменьшится. Об этом он говорил в эфире 24 канала.

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По его словам, уменьшение количества судей – не единственная норма, которая может хоть как-то повлиять на принятие решений. Но не факт, что поднятие кворума поможет решать существенные вопросы.

В целом проблема не решится. Впрочем, хуже всего то, что этот проект не регулирует одного из ключевых замечаний Венецианской комиссии –совершенствования процедуры отбора в КСУ. Фактически мы будем иметь уменьшение политической зависимости суда,

– отметил нардеп.

То есть, ни один из кандидатов судей не назначают по процедуре конкурса, как это предлагали в комиссии. Без изменения конкурса и усиление кадрового состава – изменение регулирования работы КСУ если и повлияет, то некритично, считает депутат.

"Нет никаких гарантий, что судьи действующего состава Конституционного Суда не "забьют" на те же положения, если их примут, как они это сделали в 2016 году", – отметил Юрчишин.

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Что предусматривает законопроект