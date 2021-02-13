Бывший пленник Кремля Олег Сенцов считает, что как Петр Порошенко, так и Владимир Зеленский пришли к власти одинаково. Но как при правлении первого, так и при втором ничего не изменилось.

По словам Сенцова, к Зеленскому люди как приходили по разным причинам, так и уходят по разным. В частности, некоторые видят в нем человека, который делает реформы. Раньше такого же мнения был и режиссер.

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Бывший пленник Кремля отметил, что многие приходили к Зеленскому, чтобы он прекратил войну и всем дал денег.

Многие оценивают свой уровень жизни при Порошенко как худший, чем при Януковиче, потому что из-за войны просела экономика. Это очевидный факт, но обывателю не всегда очевиден, он хочет жить хорошо уже сейчас. И немало людей разочаровывается и уходят от Зеленского в разные стороны,

- подчеркнул Сенцов.

Он добавляет, что это такой цикл. Петр Порошенко победил с теми же лозунгами, с которыми через 5 лет победил Зеленский.

"Порошенко говорил то же: "Закончу войну через несколько часов или несколько дней!", "Вы все будете жить богато", "Янукович воровал, а вот мы сейчас сделаем все хорошо, у всех будут деньги". Удалось? Не удалось. Пришел Зеленский и сказал то же, с той лишь разницей, что теперь "Порошенко воровал", – пояснил бывший политзаключенный.

Но, по его убеждению, как при Порошенко, так и при Зеленском ничего не изменилось. Ведь мира в Украине до сих пор нет.

Проблема не в фамилиях, а в системе, которая намного глубже и от фамилии президента не слишком зависит,

– подытожил Сенцов.

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Арест и освобождение Олега Сенцова: главное

Режиссера вместе с другим активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Мужчин обвинили в подготовке терактов на полуострове.

В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.

В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку аж после 145 дней с его начала из-за угрозы принудительного кормления.

Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией. Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинцев.

После освобождения он заявил, что не хочет связывать свою жизнь с политикой.

Данные из открытых источников и материалов 24 канала.