Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" 1 февраля. В то же время в Украине есть 2 уголовных дела в отношении него – речь идет об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов.

Источник: "Между прочим" на 24 канале

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что скептически относится к способности и желанию генпрокурора Ирины Венедиктовой расследовать любое, что связано с Игорем Коломойским.

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Виталий Шабунин сказал, что так называемые проблемы были бы, если бы Ирина Венедиктова не заблокировала подозрения "Приватбанка".

По слова главы ГПК, генпрокурор блокирует соответствующие подозрения уже второй месяц – поэтому проблем из-за ситуации с Дубинским, в том числе и в отношениях президента с Игорем Коломойским, нет.

Остался Бужанский и компания, которая так же продвигает нарратив Коломойского. Мне кажется, что проблем для Коломойского в этом (исключении Дубинского – 24 канал) не много,

– отметил Виталий Шабунин.

Он добавил, что США тоже вряд ли могут представлять угрозу для Александра Дубинского, ведь ответные санкции – экономические.

Обратите внимание! Исключение Дубинского из фракции поддержали 198 "слуг", 29 – были против, а еще 19 – не голосовали.

Исключение Дубинского: главное

11 января Соединенные Штаты Америки ввели санкции против нескольких граждан и информационных ресурсов из Украины, в частности Александра Дубинского – по обвинениям во вмешательстве в выборы президента США.

и информационных ресурсов из Украины, в частности Александра Дубинского – по обвинениям во вмешательстве в выборы президента США. В "Слуге народа" заверили, что для расследования СБУ необходимо, чтобы Дубинский вышел из фракции.

По данным СМИ, во время заседания "Слуги народа" 25 января 2021 года Владимир Зеленский попросил Дубинского самостоятельно выйти фракции . Однако нардеп себя виновным не признает.

. Однако нардеп себя виновным не признает. Впоследствии Центр противодействия коррупции сообщил, что против нардепа открыл два уголовных производства Офис генпрокурора.



Офис генпрокурора возбудил дело против Дубинского / Инфографика 24 канала