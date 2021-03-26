Гигантский контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал. Украинское предприятие "Антонов" вызвалось помочь кораблям, попавшим в гигантскую пробку.

"Антонов" готов помочь перевезти грузы, которые заблокированы на кораблях. Сделать это могут в любую точку на земном шаре.

К теме В форме гениталий: пользователи заметили странную схему движения судна, которое заблокировало Суэцкий канал

Наш самолет может перевезти до 150 тонн груза. Мы доставим ваши грузы в любую точку назначения,

– написали в ГП "Антонов".

Для обращений компания оставила в сообщении свой электронный ящик – sales@antonov-airlines.aero

.@AirlinesAntonov is ready to provide assistance to companies,which are not able to deliver their cargo by sea due to the situation on the #SuezCanal!Our aircraft can carry up to 150t of cargo.We will deliver your cargoes to any point of destination.

sales@antonov-airlines.aero pic.twitter.com/8f0kWISlLK — Antonov Company (@AntonovCompany) March 26, 2021

Что известно о ГП "Антонов"? Это авиастроительный концерн. Киевское конструкторское бюро "Антонова" создало Ан-225 "Мрия" – самый большой и мощный в мире транспортный самолет. Самолет регулярно осуществляет рейсы с гуманитарными грузами для большинства европейских стран. Больше об этом самолете читайте по ссылке.

Ситуация в Суэцком канале: что известно