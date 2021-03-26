"Антонов" предложил помощь застрявшим в Суэцком канале судам
Гигантский контейнеровоз Ever Given заблокировал Суэцкий канал. Украинское предприятие "Антонов" вызвалось помочь кораблям, попавшим в гигантскую пробку.
Источник:твитер Antonov Company
"Антонов" готов помочь перевезти грузы, которые заблокированы на кораблях. Сделать это могут в любую точку на земном шаре.
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Наш самолет может перевезти до 150 тонн груза. Мы доставим ваши грузы в любую точку назначения,
– написали в ГП "Антонов".
Для обращений компания оставила в сообщении свой электронный ящик – sales@antonov-airlines.aero
Что известно о ГП "Антонов"?
Это авиастроительный концерн. Киевское конструкторское бюро "Антонова" создало Ан-225 "Мрия" – самый большой и мощный в мире транспортный самолет.
Самолет регулярно осуществляет рейсы с гуманитарными грузами для большинства европейских стран. Больше об этом самолете читайте по ссылке.
Ситуация в Суэцком канале: что известно
- В Египте в Суэцком канале 23 марта застряло огромное грузовое судно Ever Given.
- Ever Green направлялся из Китая в Роттердам. Экипаж во время этого инцидента не пострадал.
- Судно село на мель. Это произошло потому, что оно отклонилось от курса из-за сильного ветра и пыльной бури.
- Вследствие этого остановилось морское движение на одном из важнейших мировых судоходных маршрутов.
- Управление Суэцкого канала заявило, что работает над тем, чтобы снять контейнеровоз с мели.
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