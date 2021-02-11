Снегопады сковали Западную Украину и значительно осложнили движение как на сельских дорогах, так и на международных трассах. Пробки возникли и вблизи границ.

Сейчас наихудшая ситуация на пересечении границы Украины с Польшей. Но пограничники сообщают, что она не является критической, и все пункты пропуска работают в обычном режиме.

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Ситуация на границе с Польшей

Суммарно на пересечении рубежа с Польшей и Венгрией утром 11 февраля в 9:00 в очереди скопилось более 200 авто.

С Польшей в пунктах "Шегини" – 110 и на "Краковце" – 80.

С Венгрией на пункте "Тиса" – 20 авто.

По состоянию на 6:00 автомобилей на границе с Польшей было еще больше: 160 на "Шегини" и еще 50 на "Краковце".

24 канал обратился за комментарием относительно вероятных пробок на КПП к спикеру Госпогранслужбы Андрею Демченко. Он отметил: скопления авто связаны не с погодными условиями.

Сейчас (по состоянию на 12 часов – 24 канал) на обоих пунктах пропуска – на "Шегинях" и на "Краковке" – примерно по сто авто. Фактически это не связано с погодой, а с наплывом людей, которые выбирают именно эти пункты пропуска для выезда из Украины,

– прокомментировал Демченко.

Кроме того, на ситуацию влияет то, что польская сторона проводит дополнительные мероприятия по проверки из-за COVID-19. На других участках границы все более-менее нормально и стабильно.

Все пункты пропуска работают и везде осуществляют оформление граждан.

В Госпогранслужбе посоветовали внимательно отслеживать сообщения Гидрометцентра и Укравтодора по ограничению движения на тех дорогах, которые ведут к границе.

Ограничение движения на Львовщине

Служба автомобильных дорог во Львовской области сообщает, что из-за непрекращающихся осадков на некоторых участках дорог вводят ограничения. В частности это касается трассы, ведущей к границе.

Перечень дорог, на которых вводятся ограничения движения:

М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, километры 40+338-113+260, километры 129+807-191+877;

М-10 Львов – Краковец километры 7+993-69+961;

М-11 Львов – Шегини, километры 9+128-80+761.

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