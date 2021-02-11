Непогода в Украине и очереди на границе: какая ситуация
Снегопады сковали Западную Украину и значительно осложнили движение как на сельских дорогах, так и на международных трассах. Пробки возникли и вблизи границ.
Сейчас наихудшая ситуация на пересечении границы Украины с Польшей. Но пограничники сообщают, что она не является критической, и все пункты пропуска работают в обычном режиме.
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Ситуация на границе с Польшей
Суммарно на пересечении рубежа с Польшей и Венгрией утром 11 февраля в 9:00 в очереди скопилось более 200 авто.
- С Польшей в пунктах "Шегини" – 110 и на "Краковце" – 80.
- С Венгрией на пункте "Тиса" – 20 авто.
По состоянию на 6:00 автомобилей на границе с Польшей было еще больше: 160 на "Шегини" и еще 50 на "Краковце".
24 канал обратился за комментарием относительно вероятных пробок на КПП к спикеру Госпогранслужбы Андрею Демченко. Он отметил: скопления авто связаны не с погодными условиями.
Сейчас (по состоянию на 12 часов – 24 канал) на обоих пунктах пропуска – на "Шегинях" и на "Краковке" – примерно по сто авто. Фактически это не связано с погодой, а с наплывом людей, которые выбирают именно эти пункты пропуска для выезда из Украины,
– прокомментировал Демченко.
Кроме того, на ситуацию влияет то, что польская сторона проводит дополнительные мероприятия по проверки из-за COVID-19. На других участках границы все более-менее нормально и стабильно.
Все пункты пропуска работают и везде осуществляют оформление граждан.
В Госпогранслужбе посоветовали внимательно отслеживать сообщения Гидрометцентра и Укравтодора по ограничению движения на тех дорогах, которые ведут к границе.
Ограничение движения на Львовщине
Служба автомобильных дорог во Львовской области сообщает, что из-за непрекращающихся осадков на некоторых участках дорог вводят ограничения. В частности это касается трассы, ведущей к границе.
Перечень дорог, на которых вводятся ограничения движения:
- М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, километры 40+338-113+260, километры 129+807-191+877;
- М-10 Львов – Краковец километры 7+993-69+961;
- М-11 Львов – Шегини, километры 9+128-80+761.
Непогода 11 февраля на западе Украины
- В течение 11 и 12 февраля на территории Львовской, Закарпатской, Волынской областей прогнозируют значительное осложнение погодных условий.
- Во Львове ждут месячную норму осадков, которая должна выпасть всего за одни сутки.
- Накануне, 10 февраля, мэр Львова Андрей Садовый призвал львовян оставаться дома и по возможности работать дистанционно.
- Из-за неблагоприятных погодных условий на трассах Львовской области ограничили движение грузовиков.
- В Закарпатской области тем временем осадки привели к паводкам. 5 рек уже пересекли первую границу защиты.
- Такой же неблагоприятной является погода и в большинстве областей Украины. Синоптики прогнозируют значительный снег, метели и гололедицу на дорогах.
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