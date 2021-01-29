В Одесской области из-за неблагоприятных погодных условий значительно затруднено движение на автодорогах. Несмотря на то, что снегоочистительная техника работает практически круглосуточно, отправиться к месту назначения не могут сотни пассажиров и водителей.

Источник: телеграм-канал Водители Украины

Местные власти и спасатели обеспечили 150 лиц, находящихся в пробках, горячим чаем и кашей.

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Пока действует запрет на движение грузовиков по дорогам местного значения в области. На трассе Киев – Одесса вблизи Любашевки работает отстойник для транспорта. Там находились около 600 сотен грузовиков.

Что говорят о ситуации в Укравтодоре

В Укравтодоре говорят, что ситуация на автодорогах Одесской области несколько улучшилась, ведь по крайней мере немного утихла непогода. Проезд обеспечили некоторыми участками государственных автодорог. Подробнее можно прочитать здесь.

Важно! В Укргидрометцентре предупредили, что 29 января на дорогах почти всех областей Украины – гололедица. А на высокогорьях Ивано-Франковщины и Закарпатья существует опасность схода лавин.