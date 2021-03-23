В выпуске "Pro новости" за 23 марта – по меньшей мере с тремя олигархами воюет сейчас Владимир Зеленский, но украинцы все равно недовольны. Новая администрация президента Джо Байдена внесла в Сенат законопроект о военной поддержке Украины.

Также в выпуске: Фракция "Голос" на грани распада – из 20 депутатов, которые от этой политсилы зашли в парламент, может остаться половина – остальные будут или исключены, или они сами уйдут.